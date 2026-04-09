大兒子向我出櫃後，我的第一個反應是──我就知道。從小他的好朋友永遠是一群姊妹淘。高中時短暫交過女友，但很快分手，分手時也不見他有一絲難過，而前女友也成了閨密。三十多歲了，從未提過對哪個女孩有好感，這一切好像都因今天的答案變得合理。

我告訴他，這樣的性向是很自然的，我坦然接受，如果他帶伴回家，我就當多一個兒子。雖然表現得灑脫，但當晚，我失眠了。

我開始懷疑，如果這是天生的，那是不是我們遺傳給他的？他弟弟會不會也是？他會不會被人投以異樣眼光？親朋好友知道了會怎麼想？如果他真的把男伴帶回來，我要怎麼面對？

我很清楚自己對兒子的愛，不管他長得如何、是否有成就、性向為何，永遠會是我心中的摯愛。我也看過很多不被家庭接受的同性戀者，走在感情的坎坷路上，沒有依靠，甚至被排擠，最後走上絕路，家人悲傷地表示，早知如此就不該堅決反對，但再多的懊悔也喚不回心愛的孩子。在朋友間，還會看見婆媳問題，說兒子是寵妻狂人，被老婆控制得死死的，而我或許永遠也不用陷入這樣的兩個女人的戰爭吧？

至於有沒有孫子，我好像不是那麼在乎，只想確定兒子過得好。如果他選擇不要像父母一樣，扛起一輩子生兒育女的重擔，我可以放棄逗弄孫子的樂趣。但，別人會不會投以異樣的眼光呢？兒子回我，他身邊的朋友，甚至表兄弟姊妹早就知道了，媽媽算是最後幾個。

他請求我轉告爸爸，希望爸爸知道他是什麼樣的人。起初我很忐忑，因為曾和老公討論過這個議題，他直接表明無法接受、認為是違反自然的事。但當我向他說明後，他只說了句「好可惜，這麼優秀的基因」。這似乎再一次證明，愛可以克服一切。

朋友說，有研究報告指出，每個人天生都有同性相戀的基因，只是有的人會被激發出來，有的沒有。不管這研究是真是假，我很慶幸擁有這樣的兒子，逛街時，他會牽著我的手，會帶面膜回來給我敷，照顧爸爸比我還細心。這樣一想，別人怎麼說，好像都不關我的事了。