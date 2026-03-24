何玟芬／不只是蛋捲而已

這是一家排隊美食，每天限排兩次，每人限購兩包。人潮匯聚處，形成蜿蜒的人龍，清晨起的排隊場景，一年四季始終如一，原因無他，大家都是衝著每天不同口味的限定蛋捲而來。

往常想念，就到店前的小攤販買個兩包解饞，儘管每包貴六十元，但我不在意，耗時排隊的成本太高了。這日，因友人一句話：「你是本地人耶，居然沒有朝聖過？」加上時間充裕，勾起我的好奇心，加入長長人龍中。

依序前進的隊伍還算守秩序，排在我前幾個的一名媽媽，推著娃娃車，可孩子不耐寒冷的天氣，不停地號哭。好不容易等到能進入店鋪，狹窄的空間，倒令孩子哭得更大聲。

此時有人說：「好吵，安靜啦！」也有人說：「幹嘛帶這麼小的孩子出來？」「小孩也算人頭，可以買兩包嘛！」另一人風涼地回應。只見一女孩大喊：「干你們屁事，閉嘴啦！」說話的人們逐一噤聲。雖是不文雅的話語，此刻在我聽來，卻猶如嚴寒中的一股暖流。

年輕媽媽一臉尷尬，匆匆買了四包蛋捲，推著孩子快速離場。等我買好東西出來，見她將蛋捲交給小攤販，再次加入排隊人潮中。旁人說，轉賣一包獲利二十五元，這樣算來，這位媽媽今日轉手所得也不過兩百元，願意忍耐風寒，讓孩子哭到聲嘶力竭，一定有不得已的苦衷，或許不是不虞匱乏的人們所能理解的。

低溫特報的那日，轉售後再次排隊的，不只低頭安撫孩子的年輕媽媽，還有一群老人家。我心中一陣酸楚，原來甘心排隊不是自己愛吃或分送親友，可能背後與一餐溫飽、燃眉之急有關。人生境遇不盡相同，遇到有人咬牙在困境中苦撐，如果不能幫忙，至少不要以異樣的眼光看待。

最終，我花了一小時又十分鐘買了兩包蛋捲，上了寶貴的一課。以往在意的時間成本，此刻已不再計較。