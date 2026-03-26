榮月／叫孩子找老爸出錢，是生活情趣

值櫃時，偶爾會碰到家長順便來繳費，那日同事A在○○媽媽離開後說：「他們家很好玩，餐費是媽媽繳，學費得等爸爸來繳。」我不禁莞爾：「我家也是，小錢我出，大錢找老爸出。」

A聽完睜大眼睛，一臉訝異：「是喔！我們家有共同帳戶，家庭開銷就從這裡支出，個人花費則自行負擔。你家那樣不會很麻煩嗎？小錢大錢要怎麼區分？」

A說得沒錯，是有些麻煩，也發生過這錢該找老媽還是找老爸的情況。但當孩子有遲疑時，我通常會鼓勵（慫恿）「找老爸去」，還教他們表達技巧；這不是我太會算計，而是養成孩子的金錢理財觀，況且與老爸協商時，會促進感情升溫，那也是一種生活情趣。

老伴是個創業投資人，沒有上下班時間，沒有例假日，隨時與時間競跑，和金錢較勁。他的起居作息與孩子不同，只有在夜深人靜時才能逗弄熟睡的孩子自娛，我看了都心疼。所以，我想方設法創造互動機會，每當父子都在時，「找爸爸去、去找爸爸」簡直變成我的口頭禪。老伴常被孩子的十萬個為什麼逼問到啞口無言，或為了修理突然故障的玩具得被迫中止資金轉投思考……

「為什麼不去找媽媽弄？」老伴這句話在我耳裡，可沒有半點推拒或不耐煩，反而是充滿自信自傲的濃濃父愛，彷彿在向我宣告：「妳看，還得是我吧！」

老伴的笑意是明晃晃地掛在嘴角，卻不知我用心良苦的策畫在心坎裡蕩漾。「孩子的童年只有一次」這個真理，他不是不明白，只是紅塵俗事太多，一時蒙蔽了心眼。多虧我這位深謀遠慮的布局人，努力牽線，才得以修復日漸疏離的親子關係。

俗語有句話說：「談錢傷感情。」但對擅長理財卻不善於感情規畫的老伴來說，與孩子談錢能拉攏感情，從零用錢儲蓄花用、分辨想要和需要、金錢分配記帳到投資理財生意經……說者神采奕奕，聽者眼眸發光，看到這個溫馨畫面，證明我苦心經營的生活小情趣策略，果然奏效。