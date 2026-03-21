婕米／歡迎妳，幼時的我

我平常喜歡看劇，幾年前看了一齣韓劇，男女主角分屬兩個平行世界，卻意外相遇相戀。當時我特別喜歡男女主角互動的戲分，但幾年後，當我再次回想此劇，印象最深刻的，反而是男配角問女主角的一句話。當年看到那一幕，不知何故，一瞬間淚流滿面。

我的父母十分珍視我的兄姊，小時候他們經常得意地向我訴說兄姊從小就長得漂亮、帶出去有多討人喜歡；總是提醒兄姊凡事要選最好的，卻要我「選便宜的就好」；也總是語帶輕鬆地提及他們曾經期待我是兒子，我若是兒子，他們就不會繼續生了……彷彿用開玩笑的語氣，就能淡化他們的遺憾且不傷到我。於是，姊姊很快就認知到，吵架時她只需要用一句「妳很多餘」，就能輕易刺傷我。

成年之後，母親偶爾還是會憶起她以前皮膚很漂亮，好像是生完我才開始長妊娠紋，我和妹妹會故作不在意地回她：「那妳可以生哥哥和姊姊就好，不用生我們兩個。」

哥哥姊姊總怪我個性尖銳，對父母講話沒禮貌。經過幾十年的社會化之後，我的個性已磨得圓融，那些往事幾乎不曾再想起，沒想到因為這齣我很喜歡的韓劇，才發現，即使年近半百，傷痛仍在。

男配角與男主角來自相同時空，因為母親的私心，他從小被送到女主角的世界，因而對身世並不知情，他與女主角一起長大，兩人有著深厚的情誼，對比男主角這個「外來者」，他自覺更有資格守護她。然而當真相揭曉的那一刻，他顫抖地對著女主角問出內心的恐懼：「妳……會歡迎我嗎？」

當年不明白這一幕為何如此觸動我的情緒，如今才恍然大悟，我與男配角都有著相同的恐懼──那種「不受歡迎」、「不被愛」、「不屬於這個世界」的恐懼。

看見傷痛，正是療癒的起點。我想告訴那個曾經很受傷的小女孩：「是的，我歡迎妳，非常歡迎。」