娘家距離夫家近，加上我過去是職業婦女，母親便成了我料理三餐的御用採買師。

她做事盡責、細膩周到。比方請她買排骨，會替我先行汆燙去血水。勞她買紅蔥頭，她仔細地將一顆顆紅蔥頭去蒂、剝膜，洗淨瀝乾後切細，再分裝成小袋，叮囑我放進冷凍庫，既能保鮮也方便取用。光陰悠悠，這個角色，從她五十歲擔任到現在，如今已邁入九十高齡。

近來，「御用採買師」出現一些狀況：前些日子請她買三層肉，我回娘家取貨時，她反問我：「妳有叫我買嗎？」對於我想添購的物品，她也會在電話裡再三確認。昨天，我說要買絞肉，她卻買成了里肌肉，她為此很是懊惱，直說自己老糊塗了、不中用了。

我安慰她沒關係，家人也愛吃里肌肉，內心卻糾結起來──母親雖然身體硬朗，畢竟歲數大了，是不是開始退化了？往後還要再讓她採買嗎？採買會不會成為她的負擔？

正當我神傷之際，母親忽然向我說起一個故事：有位八十歲的親戚，經常買了過量的食物或生活用品，子女認為她亂買東西，於是開始控管她的金錢，並表示需要什麼由子女代買就好。不到半年的時間，那位親戚明顯退化，已不知道如何使用金錢購物了。這故事讓我心疼、沉思。

所幸娘家比鄰市場，我決定讓「御用採買師」為終身職；而且，買什麼都好、都對，忘了也無妨。