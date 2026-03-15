與暐仔認識很久了。前一晚在某聚餐場合，被一名遠親阿姨拐彎抹角指點衣著不太得體，隔天見到面，就對我聊起向來不太上心的衣事。

約莫平常邋遢慣了，甭說什麼穿搭那麼講究，刮掉偷懶過一日夜便野茂的渣髭就算乾淨體面，趿一雙拖鞋啪嗒啪嗒逛商場也不太難為情。暐仔從上班族轉換跑道，成為接案的自由業，沒鍾意亦無被鍾意的對象，加之幾年前疫時長期口罩蔽面成了習慣以後，見人交際的頻率大幅降低，便慢慢「更」鬆懈儀容的基本打理，毫不忸怩地崁頭崁面（khàm-thâu-khàm-bīn）。畢竟不是飯天天得吃否則餓死，只要還認得自己，到底仍是一副人樣。

暐仔很喜歡陳珊妮，她的〈成為一個厲害的普通人〉，讓他忍不住對號入座普通人，但，是毫不厲害的那種——絲毫沒有過高的指涉，純外在形象上而言。先天貌不迷人，後天修飾可能就是一種義務，但還得懷有高度自覺為前提。羞恥心自然不缺，只是需要時才啟動開關。文明社會，在必要時刻若沒有合宜的裝扮，即失禮。而若非反社會人格，那簡直就是一個失職的現代人罷了。

後來暐仔卻發現，就連品味美感都分階級，當然也可以不太嚴苛，鼓勵勤勉鍛鍊便可有所長進地稱作階段。有的心有餘而力未逮，如暐仔，有些卻是呼吸一般渾然天成。就像暐仔沒有色盲問題，但人家隨便配色就是一方風和日麗的絕色風光，暐仔已經費心斟酌都可能是不忍卒睹的災難性尷尬——讓人不由想起電影《穿著Prada的惡魔》裡米蘭達一雙鋭目上下打量安德莉亞一身藍色毛衣那一幕。衣物之於暐仔，雖新不如舊契合，但偶爾也企圖振作，起誓留心學習，只不過即便模仿也需應型適態，拿捏竅門，而那竅門真是隻滑不溜丟活跳跳的魚呀。

論五官，未達雕琢程度也算端正清新。四肢不發達，不勻稱，總算是有手有腳。穿衣顯瘦，脫掉有肉，那是什麼白日夢境界，暐仔能想像卻不妄想，但求達至成年男性不囤積腹部脂肪的九十公分以下腰圍就感恩無盡，值得讚許（他像要確定什麼似地捏捏皮帶上微溢的腰間肉）。外貌優劣當然無關什麼對或錯，雖然不乏類似「爸媽生壞了非你之過，但不積極改造肯定是自甘墮落」言論，讓暐仔難免自我寬慰的嫌疑，像在造什麼業似的。

但那標準究竟基礎於什麼呢？不自我鞭笞，就換別人出手？若暐仔不那麼確定適合自己的樣子，那某個可能也有同樣迷惘或盲點的誰，又如何指稱他應該是什麼模樣？就像暐仔以為賞心悅目的，也不保證不是別人嗤之以鼻的。

活在這個輕易就越線失禮的感官世界裡，置身事外是癡心了。暐仔對服裝衣飾仍舊欠乏天分的不熟練，對色彩愈看愈是恍惚的曖昧遲鈍，一如對品牌僅有價格而無價值的概念，黑白色純屬簡單分明無涉藝術意涵。但暐仔至少有選擇一身自在的權利與自由，縱然缺乏從屬的風格，平常喜歡的剪裁不符潮流、不講究版型，或許偶然還鬼遮眼似的，從頭到腳徹底是說不清表不明的牽強彆扭。

生為這樣一款普通人，暐仔穿衣也有哲學，不複雜深奧，服膺輕鬆舒服而已。他因此而礙到、侮辱了誰，「時尚服裝設計師嗎？」他問。「遠親阿姨。」我說。