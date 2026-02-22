曾韻樺／從外食到下廚

我沒有什麼特別厲害的興趣，但可能是工作壓力大，出社會之後，煮飯對我來說變成一件很紓壓的事。

漫畫實在太有趣了，我也來做看看

小時候都是媽媽煮飯，媽媽端什麼上桌就吃什麼。但開始工作後，我和姊姊一起租屋，就面臨了吃飯問題。

剛到永和租屋時很興奮，眾所周知，永和美食超多，樂華夜市有阿爸的蔗片冰，八二三公園有個性獨特的E61黑糖拿鐵，文化路有加蒜頭和九層塔像不要錢的真有味鹹酥雞。雖然我已經搬離永和很久了，每每想到還是會流口水。

但東西再好吃，久了也會膩，畢竟為了吸引食客，外面的食物不是重油就是重鹹。以前沒有健身餐，外食很難吃到足夠的青菜，想要吃得舒服均衡，就只好自己煮了。

說來好笑，我煮飯的啟蒙是一本BL漫畫，吉永史的《昨日的美食》。

這本漫畫描寫一對同志情侶，史朗和賢二的日常。史朗是一個工作負責又專業的律師，外人看來他無可挑剔，但實際上他努力工作準時下班，只是為了趕上超市特價，搶購兩瓶九十二日圓的低脂牛奶和買一送一的金針菇。

他每天的小確幸，就是把買回來的食材做成一道道美味的料理，和賢二好好地吃一頓飯。

「不是只有打贏官司才有成就感，像這樣準備完一頓晚餐，感覺也很充實呢！煮飯真是一種偉大的活動，而且每天都能體會一次！」

把食物好好煮完、吃掉，就覺得很幸福；太忙沒時間煮飯，不小心把食物放到爛掉就會很沮喪，這樣的描述不僅讓人捧腹，也讓人起共鳴。

當時看了《昨日的美食》覺得實在太有趣了，又很想吃熱呼呼的家常菜，不如我也來自己做菜吧。

雖然成品不太成功，但煮菜很有趣

我記得剛開始煮的是糖醋排骨，但連排骨要選哪個部位都搞不清楚，到超市看便宜就下手了，結果買成熬湯用的，煮出來的排骨沒幾兩肉，咬下去都是硬硬的骨頭，又甜又油。

儘管成品不太成功，但那次經驗讓我發現煮菜很有趣，原來我也可以做出一道料理，即便有點四不像，但沒有想像中難耶。

經過無數次失敗和嘗試，慢慢地我已經可以做出一桌菜了，也發現煮飯其實是一個需要臨機應變，又需要條理規畫的活動。

首先打開冰箱，看看有什麼材料，你腦中要有足夠的食譜資料庫，知道用這些材料可以做成什麼。

嗯，今天冰箱有雞蛋、蝦仁、豆腐、絞肉、雞腿排、花椰菜，那就做個烤雞腿排和蝦仁炒蛋吧！

先把雞腿排用香料鹽醃一醃，放進烤箱烤三十分鐘，這段時間打散五顆蛋，加四分之一小匙鹽拌勻，蝦仁稍微炒過，再與蛋液混合後，鍋中下足量的油，就可以把蝦仁蛋液倒進去炒了。要訣是分三到四次下蛋液，這樣炒出來的蛋才會馥郁香滑。

炒完蛋的鍋子還有餘油，就直接來做麻婆豆腐吧！開火下切碎的薑蒜，再下絞肉，炒到發白去腥，就可以倒一匙豆瓣醬及醬油。炒出豆香味後，再加水熬煮，放入豆腐，慢慢把肉香、醬香煨進去，湯汁收乾再稍微勾芡一下就完成了，香味四溢。

最後燒鍋水，把花椰菜燙一燙，剛好叮一聲，雞腿排也烤好了，四道菜可以整齊地上桌。

開始煮飯之後，發現每道菜的鹹淡平衡很重要，如果煮了四道菜，全部都是又油又鹹的味道，就算好吃，也會覺得很負擔。

煮飯也變成我與家人聯絡感情的方式，平常大家忙，各吃各的，但每周我會儘量挑一天做菜，和家人一起享用。

生活有再多煩惱也無所謂，把買回來的食材，做成一道道美味的料理，和家人好好吃一頓飯，聊聊瑣碎的日常。「把今天過好」本身就是一件既平凡又難得的事了。