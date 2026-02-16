洵美／一定要回婆家過年嗎？

「除夕和大年初一是我最自由自在的時候。」朋友的婆家在台中，結婚頭兩年，她跟隨先生回家過年，卻因為瑣事和婆家眾親友鬧得不愉快。

此後過年，她選擇留在台北，先生則帶著孩子回台中，小家庭的團圓飯在小年夜提前吃了。先生很開明，雖然心裡希望妻子一道回婆家，但尊重她的決定不會勉強。因此每年除夕和大年初一，都是朋友最自由快樂的時候，她說不必回婆家過年，減少與夫家衝突，其實對雙方都好。

過年期間，朋友有時回娘家，有時自己一個人宅家，吃飯追劇睡覺，難得不用為孩子和老公操勞，這是專屬她的幸福假日。這幾年，她選在除夕和大年初一上班，薪水加倍，老闆還會給個小紅包，新春見紅讓朋友樂開懷。

無獨有偶，附近美髮店老闆娘的弟弟在大陸經商，去年因工作關係沒回台過年，弟媳便回娘家陪伴父母，老闆娘的媽媽為此很不悅，認為媳婦就應該留在婆家過年，她為弟媳講話：「為何一定要在婆家過年？妳女婿的家在南部，但我不是每年都回來陪妳過年嗎？妳怎麼就沒說話？弟媳當然也可以回娘家過年呀！」

回婆家過年是華人傳統習俗，但現在觀念已經改變，夫妻若能協調好，說服長輩，彼此尊重，就不致造成媳婦的壓力和負擔。