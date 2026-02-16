心玲／放下怨念，不再綑綁自己

多年來，我心中盤據的怨念，最近終於頓悟且輕鬆放下，不再糾結無盡了。

嫁至婆家即與公婆同住，家事小如日常灑掃，大如年節祭祖烹飪年菜，我無一不與；反觀事業在外的小叔夫妻，總在年夜飯開飯前一刻才返抵家門，輕鬆享受婆婆與我忙碌多時的辛勤成果。就算餐後交由小嬸洗碗，還聽見她抱怨碗盤太油膩，她不知怎麼洗。

小叔夫妻在家待不到兩天，大年初二一早便回娘家，婆婆常為罕於返家的他們，將年節祭品、菜肴、年糕……大包小包都搬上他們的車，還說他們出門在外不容易，言下之意，似乎在家的兒子兒媳，是坐享家裡資源很幸福。

初二當天，我還得幫忙婆婆料理大姑小姑兩對夫妻回娘家的一桌佳肴；婆婆覺得我的娘家住得近，隨時可回，希望我不急於在年初二回去，通常我也順著婆婆的意，免她為難。然而，日積月累下，慢慢擴大了我心裡的不平衡，為什麼一年見不到幾次面的兒子兒媳是寶，每天晨昏定省的兒子兒媳是草呢？

前幾年，公婆在我與外子承歡膝下的陪伴中，享耆壽而相繼老去。此時小嬸因罹癌，搬回公婆遺留給他們的房子住下養病，與我為鄰；每天碰面之際，聽她虛弱地訴說她年輕至今追逐名利，忽視親情未曾耕耘，後悔不已！現在兒女與她疏離不親，生病這幾年，兒子兒媳少來關心，甚至連過年也不見回家圍爐，如今不勝唏噓，感慨萬千。

見她孱弱身軀，勸她想開顧好身體，內在的我頓啟悲憫之心，所有積怨忽然還諸天地，煙消雲散，我還要計較什麼？討什麼公道呢？珍惜所有，活得問心無愧即是！