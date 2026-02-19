九里安西王／從興趣到興趣串起的人生

有人說，興趣不能當飯吃。但若能讓興趣陪伴一生，那便是人生最幸福的事。回望我的人生軌跡，幾乎可以用「從興趣到興趣」來串起。它們像一條條支流，雖然多而不專，卻在歲月的長河裡，悄悄匯聚成今天的我。

小學五年級那年，校園裡忽然流行踢毽子。在彼時有萬名學生的板橋國小，我奪得全校冠軍，成了同學們挑戰的「武林盟主」。學校甚至組成代表隊準備出國表演，只是最後不了了之。多年後，我在美國遇見一位小學同學，當年是我的腳下敗將，見面第一句話，竟問：「你還會不會踢毽子？」於是我在部落格寫下〈天下第一毽〉的故事，那一刻，熱血的童年光影又回來了。

高中時因為愛讀武俠小說，我加入國術社，習武練到茶不思飯不想，夢想成為一代大俠。可最終敵不過大學聯考的壓力，放下拳腳，轉身讀書準備考試。重考兩次才進大學，也將淡出的大俠夢寫成三篇〈我的武林自傳〉部落格文，為癡狂的青春留下殘念。

不過，運動的習慣倒是留下來了。搬到馬里蘭州後，我整整瘋了十年網球，每周打上兩三場球，寫成〈那些年，我們在華府瘋網球〉刊登在他報。如今，每周五晚上，曾於報章刊出的〈醉乒乓笑隊〉瘋狂聚會，仍是現在進行式。

大學時，生物系的植物分類課又開啟另一個興趣，讓我學會拈花惹草兼賞鳥。那幾年，我能認出台灣大部分的花與鳥。後來到了美國，發現花鳥繁多、名稱各異又是英文，加上為生存奮鬥，這興趣漸漸遠去，只留下〈未曾留下名字的鳥人〉的部落格文和《聯合報．繽紛版》〈不再拈花惹草〉的遺憾。

其實，畫畫才是我的真愛，從小學起，美術成績幾乎都是全班第一，也曾真心以為自己能成為畫家。當醫師的父親總警告我：「當畫家會餓死。」他的話雖嚴厲，卻教我在理想與現實之間保持距離。

出國念書前的那個夏天，我報名中華路國軍文藝活動中心的美術班。父親又質疑：「人家出國前補英文，你卻去學畫？」但是三個月的堅持，日後在印第安傳統舞會中替小童速寫，成為全場焦點，意外與印第安公主共舞，也寫成文章登在華府新聞日報上。此外，為繽紛版書寫〈油炸十七年蟬〉並附上幾張照片，或也能證明學畫的養分沒有消失，滋養了我對構圖的敏感度。

只是後來求學與工作兩頭燒，畫筆封存了三十多年。退休那天，我重新拿起畫筆，才發現手指僵硬、線條生澀，原來有天分若不灌溉，也終會枯萎。

在甲骨文公司服務的十年間，為了平靜心神，我開始寫書法。每天晚上靜靜寫一小時，後來周末到中文學校教ABC的孩子與家長，竟一教十八年未斷，寫成一篇〈我在海外教書法〉，炫耀孩子們的書法比賽獎狀。

年輕時，母親常叨念我：「興趣貪多嚼不爛。」但回想起來，正是這些「三分鐘熱度」的興趣，讓我在不同的人生階段都能找到生氣。每次的投入與放下，都成為下一段生命的起點，每一種興趣都讓我認真活過一段時光。

十二年前起，寫作成為我的最新也可能是最後的一場興趣探險。起初只是在部落格記錄生活，沒想到愈寫愈投入，文章投遍台灣各大報的副刊。寫作將過去所有興趣的熱情與夢想，串成一條完整的生命線，那些曾經愛過的興趣，如今都化作一篇篇文章裡的光芒，在歲月裡閃耀。