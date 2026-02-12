思雨／其實妳可以自私一點

那年，妳聽從父母的安排嫁來遙遠的大洋彼岸，出嫁前妹妹不解地問：「如果妳不喜歡，可以逃婚呀？」妳輕輕地笑著沒回話。小說中的情節不適用於生活，也或許是妳沒有那樣出走的勇氣。是呀，妹妹可以在妳身後恣意地把電視劇情安插在生活，妳卻做不來，只因妳是長女，過早習慣把擔子扛起來。很多習慣的養成，只須滴水穿石般滲入。

那年，妳知道外子的生意不好做，收入愈來愈少，其實妳可以逼他，可妳選擇了逼自己。網路上那句話是怎麼說的？「改變自己是神，改變別人是神經病」，或許妳早就知道改變神經病是更困難的一件事吧，後來的事端發展也證明了妳的論點。

那年，妳因疫情多年未返鄉，應父親要求一一拜訪所有親友，妳無奈地一天奔波三場，卻忘了自己回來不過是想要好好地喘口氣，而非活在別人的眼裡。妹妹很直接地說，他們家的人從不會來我們家，我們又何必呢？終於妳下定決心，往後返鄉只去見想見的親友。

那年，妳任職的公司陷入經營困境，其實也可以和同事選擇逃離，然而妳把公司當成自己的事業，數度用自身力量力挽狂瀾，直到最終看清人心，放下轉身。

終於醒悟：其實妳可以自私一點，不用始終為別人活，而把自己逼得那麼緊、那麼累。所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，此時此刻，妳抬頭望向枝葉間的縫隙，有陽光灑下來的燦爛。天沒塌，地也沒陷，沒有妳的世界依然如故。

原來，當妳給予命運接受，命運或許會還予妳驚喜。