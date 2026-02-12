何素娟／與舞共老，是我的選擇

母親生前常說，我是天生愛跳舞的孩子。她笑著回憶，說我還在學說話時，只要音樂一響，雙手便跟著亂舞，腳也隨節奏敲著地板。那時的我不懂什麼是舞蹈，只知道身體自然想跟著音樂流動。從幼稚園開始，我便愛上舞台與鏡中那個閃亮的自己，無論颳風下雨，都堅持去上舞蹈課。

學生時代，我的青春節奏不是派對，而是舞步的拍子。高中、大學加入土風舞與社交舞社，從輕盈旋轉到優雅的華爾滋，舞步陪我穿越青澀與成長。那是一種無法言說的幸福──只要音樂響起，世界彷彿安靜，只剩下節拍與心跳。

進入公職後，白天在公文與會議裡緊繃，夜晚在舞池裡找回呼吸。國標、捷舞、美國鄉村舞……我始終沒有停下腳步。有人說公職講求秩序、舞蹈追求自由，但我就在兩者之間找到平衡：舞動，是我的呼吸；音樂，是我的休憩。

退休後，我重新穿上舞鞋，投入健身中心與長青學苑的課程。老公常笑我：「妳是被家庭與公職耽誤的舞者。」語氣裡有驕傲，也有幾分惋惜。聽著聽著，心不禁微酸：原來這輩子最長久的堅持，是與舞共生。

為了分享我的快樂，我邀他一起學國標舞與肚皮舞。他起初豪邁地說要「陪夫人共舞人生」，但舞步愈難，他的笑容就愈僵。我的身體自然起伏，他卻常落拍、忘步，每次被老師「特別指導」後便垂頭喪氣。我特地買了雙舞鞋鼓勵他，沒想到他淡淡笑說：「我這輩子與跳舞無緣，就讓我當觀眾吧。」後來我也隨他退班。與其勉強共舞，不如在各自的節奏裡找到自在。

然而，沒有舞蹈的日子，我的心空了一塊。他看在眼裡，說：「去上妳的排舞課吧，我會等妳。」於是我重新回到長青學苑的美國排舞班，從初級跳到中高級，還常被老師請去示範。活動表演時，老公坐在台下，向旁人驕傲地說：「我老婆很厲害。」

疫情期間停課，我在客廳自練舞步，老公端著茶坐在一旁，偶爾還輕敲節拍，孩子們則笑說：「媽媽比我們更能堅持。」我也笑了，舞蹈不只教會我恆心，也教會我在年歲裡保持熱情。

最近，我們在YouTube上看到一位九十五歲美國老太太跳國標，神采飛揚、步伐穩健，彷彿歲月從未在她身上留下痕跡。我看得心潮澎湃，老公握著我的手笑說：「我相信九十五歲的妳還會在舞台上閃亮，而我會永遠做妳的鐵粉。」

此刻的我，跳的不只是音樂的節奏，更是生命的韻律。我的舞步裡，有青春的記憶，也有歲月的溫柔與愛的光芒。