劉雲英／把思念寄予AI？

「如果花費數千元能讓老公復活，妳願意嗎？」朋友問我。

我們相約吃早午餐，閒聊之餘，隨手翻閱架上雜誌，有篇專訪音樂製作人變身AI創業家的故事，吸引同樣失去另一半的我們仔細拜讀。

曾見其頂著一頭蒼茫長髮上節目，談起正值花樣年華的愛女驟然病逝，眼眶泛淚，感嘆老天不公命運無常，很長一段時間夫妻相對無言，之後化悲憤為動力，閉關鑽研AI技術領域，在另一時空還原愛女聲音形體，這才慢慢治癒傷痛。如今雖已雲淡風輕，但坦承「根本不想走出來」，正因深切體會到這種痛徹心扉的極度悲傷容易讓人無力走下去，所以著手打造數千元就能簡單復刻的重生平台，想給失去親友或寵物的傷心人一點慰藉。

多年前，朋友老公在午睡中一覺不醒，這突如其來的噩耗宛如青天霹靂，一向幫她遮天蔽雨的大樹轟然倒下來，兒子又尚在求學階段，自稱生活白癡的她簡直手足無措，靠著一票好友同事幫忙料理後事，但每當夜不成寐時就心中有怨，怎麼也無法原諒朝夕相處的伴侶才在問「今晚吃什麼好料」，隨即揮揮衣袖轉身離去，沒有留下一句話。她幾乎天天都要哭得死去活來，學那李清照日晚倦梳頭，當真弄到人比黃花瘦。

女兒看了心疼，向公司請了孝親假陪伴在她身邊，安排國內外旅遊、上社大課程，將蒼白日子塗抹得繽紛多彩，讓她無暇胡思亂想和顧影自憐，也把以前的體重和歡笑一點一滴再追回來。這麼多年了，她早已走出悲傷，將眼淚收藏好放在心底最隱密的角落，雖然從沒忘記過親愛的老公，「但是我不會想讓他復活在我面前，畢竟那是AI生成影片，不是真的，又何必自欺欺人。」她說不想走回頭路，並再次問我：那妳呢？

既已陰陽兩隔，終究得放手一人過

我也不想。老公臥床多年，我一直不離不棄悉心照顧，長照是一條看不到盡頭的漫漫長路，我和他整整八、九年都淪陷在不見天日的痛苦深淵力求生存，我盡力了，他也是，而天底下所有的相遇都將會面臨離別，最後他終於離苦得樂，我倆皆獲得解脫。不管有多麼千般眷戀、萬般不捨，還是得放手。想到弘一法師說過，遇見是因為有債要還，離開是因為還清了。我現在無債一身輕，往後雖然一個人免不了孤單，但我也有我的路要走。思念從來不曾走遠，如今既已陰陽兩隔，何不各自安好？相信他也不希望我一直沉浸在悲痛中損傷自己。

並非在意那區區數千元，朋友和我都不想透過AI打造老公的數位分身呈現眼前，明明看得見卻摸不著，像鏡花水月總成空，且好夢最易醒，我們只想一如既往繼續往前走，努力過好真實的每一個明天。