走進阿拉斯加：秋日晴空下的冰雪國度

遊輪經過了一條隱形的線

悄悄地我們偷了一個小時

早餐開始的時間也被偷了

七點開始的餐廳

在六點已經擠滿了狐疑的旅客

我們從高緯度的楓葉之國

進入了更高緯度冰雪國度

------阿拉斯加





在阿拉斯加

我們以為的冰雪國度

南國的我們帶上一整箱

準備抵禦寒冬的衣服

意外地來自南國的我們

似乎也帶來南國的暖氣

幾乎都是秋高氣爽的好天氣

秋高氣爽的好天氣

讓開闊的天地

相機出爐一張張明信片般的相片





這天氣也讓鯨魚雀躍了

不甘寂寞地噴水，躍起，甩尾

羣鳥追逐鯨魚

我們追逐羣鳥

一群銀髮族的我們

像小學生般興奮地指東指西

「快看，在那裡啦！」

「那裡！那裡！快看！」

有備而來的賞鯨專家們

朝著目標物

機關槍掃射聲音地

瞬間百張快照噴出





鯨魚如神龍見尾不見首

如明星總是躲著狗仔隊

海豹可沒什麼偶包

只要陽光怎樣都可以

袒著肚子曬著日光浴

讓遊客拍個足





後來海豹就不再看見了

遠處山頭的皚皚白雪

預告日光浴的場景難再

偶而漂來的浮冰說明

我們已進入冰川的國家公園

有人說聽到浮冰碎裂的聲音

更多的驚喜是

大群的水獺以仰躺的方式

順流而下，與我們同行

不啻最可愛的旅伴





浮冰更多更大了

群山簇擁下

從白頭山峰蜿蜒而下

那條亙古冰封的河川矗立眼前

千萬年的時間以冰雪的方式凍結了

我看到了

萬年前的猿人看到了

億年前的爬蟲類看到了

我們似乎見證了歷史

歷史在這永凍冰川裡





冰川是此行的重點也是終點

見到冰川後

遊輪開始調頭南回

穿過冰川公園的峽灣

一路南行

在時間的旅行裡

不知不覺被偷的一個小時

又還給我們了





沿加拿大海岸一路南行

沿岸的景色由白漸綠

厚重的衣服也漸次輕薄

温哥華的温度宜人舒適

雖仍在高緯度的北國

卻已似温暖的南國

尤其在温哥華

我已脫卻厚重外殼

T恤短褲上身

阿拉斯加的感覺已遠去

只存在記憶與照片中

