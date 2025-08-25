【詐騙實錄】小潔／玖萬的友情

文／小潔

您收到一則小宇的交友邀請，我看到這則訊息時沒有想太多，便按下了「確認」，殊不知這一舉動使我推像深淵。

小宇傳了一則詢息給你，我點開那則訊息是剛剛通過好友的那名陌生男子，訊息內容打著「你好，我叫做小宇，互相交個朋友嗎？」我當下的想法只覺得，現在人交友都這麼的主動嗎？接下來的每一天這位叫做小宇的網友每天都會傳訊息跟我聊天，聊天的內容也很日常，不外乎就是問「吃飯了嗎？」、「在做什麼？」這類對話，聊天過程中我也很明顯感受出來這個男生很努力的想要找話題聊天，過程中他也有向我透露說他的職業是做酒店的公關，所以晚上的時候不太會回訊息。

過了一陣子，他向我提出要不要一起出去吃飯的邀約，那這子因為忙碌也拒絕了對方的邀約，本以為對方會就此放棄，沒想到接下來每隔幾天他就會問我「有沒有空，要不要一起去吃飯」，我也是想說拒絕人家這麼多次也很不好意思，就也答應了對方的邀請。

我到達了我們約好的火鍋店，過了許久對方都沒有出現，當我正準備傳訊息給對方時他也傳訊息過來了，訊息上寫說「我這邊請假還沒處理好，經理怕我是被別人騙出去的，所以可能會需要打給你確認一下是跟你出門的，那可能要跟你要個電話號碼」，到這邊的時候其實我已經感覺道有一點詭異了，但是我又想說我沒接觸過這類行業所以我不知道很正常，很快我就把電話號碼給了對方，那位自稱經理的先生姓「林」，林經理透過電話號碼打給我確認這件事，到這裡我就想說這樣就差不多了吧！

然而接下來林經理說的話更讓我大為震驚，對方叫我去提款機隨便提領了幾百元，然後交易明細要列印出來給他看，上面有身份代碼要確認我或我的家人不是做警察相關的行業，其實到這邊我就覺得有點奇怪，也有直接跟對方說「那我不跟小宇約了」，說完林經理聽到就很生氣的質問我是不是在耍他們，叫我還是要去配合，可能是因為被對方的氣場震懾到的原因，我也只能乖乖照做，在這之前他也有叫我拍攝證件給他，沒想到這卻成為了他拿來威脅我的一項要素，我把交易明細列印出來給他看，他接下來跟我說「因為跟我們店裡的職員出去我們需要保障對方的安全，所以這邊可能會跟你收三萬元的保證金，那你們結束後這筆錢會全數歸還給你」，聽到這裡的時候我覺得很誇張。

我一直拚命地拒絕，對方的態度非常兇狠，威脅我不配合就要去我家裡鬧，領完後對方叫我換成遊戲點數的方式拍收據給他，我也跟著配合，接下來對方用各種各樣的理由逼迫我配合，金額也是逐漸增加，直到最後我已經沒錢了我就跟對方說，而那位林經理叫我自己想辦法，最後我也忍受不了在路邊跟他大吵了一架，對方也跟我開吵甚至威脅我罵我，最後掛電話後傳詢息給我說「再給你半個小時弄到錢」。

我感受到了前所未有的無力感，我也不知道要怎麼辦，撥通電話給我的朋友，朋友的媽媽在一旁聽到後馬上帶我朋友去警察局報案，隨後我收到警察局電話，叫我到最近的警局去處理這件事，那狀況也已經跟我附近的警察局說了，通完電話後我馬上加快腳步走去，過程中林經理一直打電話來催問，我也是找各種藉口推遲時間。

走了一段路，我終於抵達警局了，我馬上走進去，這也是我人生中第二次走到警察局裡面，裡面的警察看到我馬上就問我是不是剛剛報案詐騙的，我連忙點點頭，而後我就開始做下處理這件事，林經理也終於坐不住打電話來問，警察幫我接起電話用一口流利的台語說「不用打了啦，已經在警察局做筆錄了」說完警察把手機還給我叫我馬上封鎖他們，在做筆錄時警察一邊安慰我，一邊交代我要把跟兩邊的聊天記錄做截圖的動作，大概過了三個小時，做完筆錄後警察看著我說了一句「錢再賺就有了」，講完我也離開了警局，打電話給家人，坐著計程車回到了一百多公里外的家裡。