【詐騙實錄】磐筆／AI選股+新股認購詐騙

文／磐筆

她是一位謹慎又不容易相信別人的人， 朋友圈裡大家都說：她很難被騙，這次她卻栽在一場看似理財致富，AI選股的騙局裡。事情是發生在去年11月的時候，她加入理財贈書facebook的群組裡。群組同學每天晚上6點半上課，課堂上老師分析股市是那麼的專業與用心，下課後同學互相關心互傳資料，是那麼的令人窩心，假日助理及同學早晚噓寒問暖，簡直像極了多年未見面的好友，令人感到開心。

不久後，「老師」宣布要舉辦AI選股競賽活動，號稱透過AI技術幫助學員操作股票。同學們紛紛響應，還有在某銀行上班的同學聲稱：透過金管會的朋友查證，表示這家公司在金管會有存入10億元保證金，聽起來既合法又安全。在這種看似透明又充滿群體信任的氛圍中，她也開始投入資金，將自己的兒子存款及好友借款，現金陸續在住家附近交現金給車手，然後存入指定的電子帳戶。

起初，電子存摺的金額從400多萬迅速累積，每天顯示獲利從3萬到30多萬不等。每天都有群組成員PO出獲利截圖與成功出金的紀錄，看起來既真實又令人振奮。當她看到帳面金額增加至600多萬時，內心的欣喜難以言喻，這是所謂的(養)的階段。接著進入認購新股的陷阱。助理表示將教她如何認購新股，於是她開始每天「按500張」申購，模仿助理的操作。

她心想：以往在的證劵公司認購從沒抽中過，不如這次試試。果然，12月19日，她看到一檔科技股「中籤66張」，總認購金額高達1220萬元。這又進入了(套)的階段。此時，她電子存摺內的600萬無法全數支付，仍需籌措520萬。那時才15日還有幾天時間，助理「好心」地說老師願意幫忙出一半，即260萬，她只需再籌出剩餘的另一半260萬，當時她已將所有可運用現金投入該帳戶，手邊已無多餘存款。

助理時時恐嚇她若沒及時支付，那麼就是違約交割，被說得自己如熱鍋上的螞蟻，要趕快向周邊好友籌款，但是結果總是令人失望的，只借到20萬，她想到唯一的辦法就是：請先生，透過車貸、房貸、保單貸款籌錢，這次已進入(殺)的階段。心想：家中所有能貸的資產幾乎都押上了，未來的日子該怎麼辦？一度，她甚至閃過「一走了之」自殺的念頭。她拿出一張白紙，寫下該辦的事項與如何還朋友借款，準備踏出這最後一步籌錢之路。就在這時，另一位群組成員私下聯繫她，語重心長地告訴她：「這是詐騙，千萬不要再上當了。」

她彷彿被當頭棒喝，在家呆坐了兩天，終於清醒後，前往住家附近的派出所報案。然而，事情雖已落幕，她至今仍無法原諒自己。她不停地問自己：「怎麼會是我？」她才明白：詐騙不挑人，它只會抓住每個人的空隙與渴望，再用「保密條款」讓受害者噤聲，封住第三者的勸阻與提醒，讓詐騙得以無孔不入。所幸，在警方的安慰與鼓勵下，她終於明白：別和自己過不去，於是她選擇繼續活下去，只有活著才有希望。目前警方已掌握車手線索，等待開庭中，我們期待警方將詐騙集團繩之於法，正義得以伸張。

總結詐騙的方式有以下幾種：1、facebook理財贈書群組。2、車手現金收款。 3、現金存入電子存摺。4、在非官方軟體商店下載不明的軟體&新股認購軟體。