【詐騙實錄】李杰／我被中央政府配合的電廠騙了

文／李杰

E電廠假借公家機構名義，千萬別被高利承諾騙了

近日，名為「E電廠股份有限公司」的業者，多次在公開場合及官方網站上宣稱：「本公司獲得經濟部、經濟部能源署以及台電公司的特別指導與背書」，並「與台電簽訂20年購電保障契約」，號稱投資太陽能電廠可獲得年報酬率10%以上。該公司更在2023年台北世貿秋季加盟展設攤，吸引不少投資者與屋主簽約認購面板或出租屋頂發電設備。然而，這些說詞全都是騙人的！

經濟部與能源署已經正式澄清

2023年9月28日，經濟部能源署發出正式聲明與新聞稿指出，「E電廠」的說法完全沒有經濟部或台電授權，該公司並非任何指導單位之合作夥伴，更未簽署購電保障契約，且所謂「20年穩定收益」的說法根本沒有事實根據。

轄下的台電也從未與該公司簽訂任何長期購電合約，並未與之建立合作關係，共同促進太陽能案場設置 。

能源署副署長李君禮更強調：「E電廠的行為已嚴重影響政府機關名譽，已移送警方偵辦並對該公司提出妨害名譽告訴。」

該詐騙手法值得警惕

假借官方名義：以經濟部、能源署、台電等政府機關作為信任背書，給人錯誤印象。

高利誘惑法：承諾年利率10%以上，且包你「利滾利」、20年穩定收益，凸顯「零風險＝高報酬」的錯誤邏輯

實體攤位設攤：在大型加盟展現場展示，提高詐騙真實感，讓投資人降低警戒心。

官方媒體引述不實：在門面與宣傳中出現媒體截圖或資訊，但實際上只是未經證實的虛假內容。

對投資人的主要風險

錢可能拿不回來：即使簽約取得合約與資料，實際購電或發電流程可能根本不存在，甚至無發電系統可查。

無法確認後續維運：光電系統需要維運與管理，若業者失聯或倒閉，投資人只能眼睜睜看著設備荒廢，風險爆表。

法律困境難追訴：以私人公司名義簽訂合約，並未經政府授權，若出問題往往追償困難。

政府沒保證：政府機關從未為此承諾作出背書或保證，消費者不能輕信「政府掛保證」的假象。

如何辨識並避免類似案件？

謹慎查證官方資訊：任何光電、加盟或購電合約，都應先至經濟部能源署、台電網站查詢是否有相關計畫或備查資料；有疑問，請致電官方諮詢電話確認

不輕信高額報酬：如果聽到「零風險、高收益、保證收入」等話術時請務必懷疑。任何投資都伴隨風險，「高報酬」通常意味著隱藏重大風險。

實地考察與審閱合約：要求查看對方合作證明（如政府背書、政府標案文件），並諮詢專業第三方（如律師或會計師）。勿只憑攤位或業者口頭承諾就貿然簽約。

官方沒有公布的，極可能是假的：若政府網站或媒體上無相關資料，業者又宣稱「政府授權」時，極有可能是誇大或偽造。

留意報名與轉帳流程：是否需透過第三方支付、轉帳到個人帳戶、非銀行匯款，均屬風險信號。採用透明、安全流程才是負責任行為。

政府已採取的法律行動

能源署已向警方報案，並對E電廠提起「妨害名譽告訴」，這意味著當官方宣稱成為指導單位屬於誣指，並將依法究責 。若不法業者持續使用偽造公文、偽裝政府宣傳，後果必定不輕。

結語：拒絕高報酬錯覺，保護自身財產安全！

投資前一定要先釐清「對象是誰？合約是真的嗎？政府是否核准、背書？」切勿僅因商業展攤或官方LOGO就輕信，否則很可能面臨財產受損甚至詐欺追訴無門的嚴重後果。

提醒所有親朋好友：凡宣稱政府掛保證、高報酬、20年穩賺卻無官方文件佐證者，不管是光電還是其他投資標的，都務必先查證、再行投資。一旦有任何疑慮，寧可選擇保守退出，也不要因為貪小便宜，讓自己成為詐騙受害者。

警惕E電廠這類假借政府名義進行詐騙的手法，懂得多查證、防範未然，就是保護自己最好的方式。