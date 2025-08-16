【詐騙實錄】沈重宗／環環相扣蜂擁而起

文／沈重宗

有不少人以為詐騙只會發生在手機的各種App，叫你去郵局、銀行領錢轉帳，或去提款機操作。

我的老闆卻碰上了讓他當面興沖沖地遞上三萬元現金的詐騙者。

*

事情的發生是午休剛結束那時候，一對穿著樸素乾淨的農夫農婦，提著幾大袋包裝精美的禮盒，進門後彎腰客氣地直呼我們公司的蔡董為大哥，說是樓上銀行的宋經理和包副理交代他們，把這三袋蜂蜜禮盒拿下來給蔡董，蔡大哥。

蔡董在他辦公室內聽見這陣騷動早已走到我們身邊，親切的問道：「喔，是宋仔他們銀行。大家都朋友了，還那麼客氣。」

一臉皺紋的老農說：「宋仔是我大表姊的兒子，我外甥。我這蜂蜜不賣的，是特地拿來給我外甥的。他說太多了，叫我拿一些到樓下給蔡大哥。」

接下來就是蔡董和那對夫婦一陣熱絡的寒暄，那對夫婦不但知道蔡董有一位在紐西蘭念書的小兒子，也曉得蔡董最近換了一輛進口車。

最後還聊到我們樓下那家知名的證券期貨公司的朱協理和營業部的王經理。我家蔡董當然和朱、王他們也有點熟，畢竟敦親睦鄰是常態，何況是樓上、樓下的鄰居。蔡董當然不加思索地提及一些朱、王的一些生活或家庭的瑣碎小事，那對夫婦聽完之後就起身說要告辭。

老農說，「我這蜂蜜是不賣給一般人的，都是給批發商而已。畢竟這一袋兩罐的成本就要八、九千元。蔡大哥既然是我外甥的好朋友，我就收成本補貼一下就好。」

我一聽立刻覺得不對勁，「會是詐騙嗎？」我自忖道。拿起手機，我快步地走到會客室外，撥了樓上宋經理的手機，沒有接；我又撥了樓上包副理的手機，一樣響了好幾聲沒人接。

我心想，「八成還在外頭和客戶餐敘吧？這時間大概還在喝吧。」

有懷疑就是查證，不是嗎？

我立刻從走廊旁的樓梯間往上跑，一口氣三步併兩步地衝進了樓上銀行，正個人起喘吁吁地趴在營業櫃檯前。

嚇了一跳的女職員，張著睡眼惺忪的兩眼問道：「咦，沈先生你今天怎麼沒午睡呢？」

「剛才有沒有推銷蜂蜜的來找你們經理和副理？」

「有啊，怎麼啦？」

「他們聊了一陣子嗎？有買蜂蜜嗎？」

「經理和副理那時候剛要出門，所以他們就在這櫃台簡單聊了一會兒。」

「有買蜂蜜嗎？」

「有啊，兩袋。還在我這裡，經理說先放我這裡。怎麼呢？兩袋兩萬，經理拿一萬元給他們就走了。」

「宋仔這麼相信他們？」

「是啊，他們說是樓上『六扇門』火鍋林董的表舅、表舅媽。還問經理他兒子最近在『漢唐』工作得如何？一直誇經理他兒子優秀，能夠進入『漢唐』不簡單呢。」

我立刻轉身衝下樓，回到我們公司內，立刻向蔡董報告了一切細節。

蔡董他自己立刻撥電話給朱、王，並且示意我立刻跑去樓下的證券期貨公司，向朱、王兩人示警別上當。

樓下證券期貨公司的營業櫃檯小姐告訴我說，朱、王不在，所以那對老農夫婦請它撥手機接通了朱協理。而且雙方講沒幾句就很熱絡，說是我們公司蔡董的表舅和表舅嗎，還問候朱協理的太太最近做的白內障摘除手術恢復得如何等。

「所以沒有像你們推銷蜂蜜嗎？」

「好像有向朱協理推銷吧，反正後來朱協理在電話中，交代我拿兩萬元給他們之後，老農夫就留下了幾袋蜂蜜就走了。」

*

放棄尋找他們蹤跡的我，敗興地走去搭電梯回到公司。

同事小聲告訴我，蔡董有掏出了三萬元現鈔，拿給老農。

那對老農夫婦從頭到尾都沒吹噓過蜂蜜的品質，也沒有強力推銷或強迫掏錢給他們啊。

這算是詐騙嗎？好像不是。

只能找消保官吧？

但是他們倆人從樓上透過有意圖的閒聊，收集個人資訊用來取信於人。之後繼續套出樓下的大小瑣碎事，一路從樓上騙到樓下，環環相扣，分毫不漏地騙到了好幾萬元。

只因為我們多數人對於陌生人，若是說出了只有我們親朋好友知道的瑣碎小事，我們就勿庸置疑，對於陌生人接下來說得一切都不再戒心。

根本不必借助AI，我們自己粗心大意就把自己奉上囉。