【徵文入選】周家守／消失的老鼠

文／周家守

最後一次跟思維學長聯絡上已是十多年前，算一算現在也該出獄了，不過用盡各種方式我仍然找不到他。

思維學長是我在成功嶺服役時的學長，人長得魁武有形又陽剛，擔任教育班長的工作再適合不過。絕對沒有剛入伍的新兵戰士想忤逆一百八十五公分又有八塊肌的原住民班長。

新訓單位除了接訓期間外，連上編制滿編也不過十來個。剛好我們又遇到精進案、精實案，連上義務役只剩我們四、五個下士。也就這樣我們幾個下士培養了深厚的革命情感。

很快思維學長率先退伍了，退伍前我們一起去喝酒、唱歌，喝茫了的學長發下豪語：「我先出去闖事業，你們退伍了都來投靠我！」

半年後，我退伍了。我沒有去投靠學長，我很不爭氣的考上教師甄試。對！不爭氣！思維學長透過當時的通訊軟體給我看他半年來的努力成果。跑車、名錶、豪宅，在在都顯現他非凡的財力。

我不太敢相信，思維學長人很好沒錯，但半年的時間居然讓他有了如此驚人的財富？學長人雖熱心，但腦袋不慎靈光，學歷也僅是一般專科，這的確讓我跌破眼鏡。

「阿守啊，你要不要來聽聽看啊，我每個月不用工作就可以有被動收入了啦！」

「有這種好事？」

「別說學長不照顧你，就這周末來聽看看啦，不會後悔啦！名額有限我要不要先幫你報名？你是自己人只要繳二千五就好，場場爆滿要不是我，你根本沒機會搶到。」

「學長你是說要去聽你們的課程還要繳錢？」

「我們都是名師啊，教你法拍屋的各種眉角，看懂法拍屋保證你噱翻啦。」

「房地產，我沒興趣啦……」

在學長眼中，教職是發不了財沒前途的工作，他是發自內心想拯救我，我可以感受到他的真誠。「獅子鏢局」投顧公司就是他拯救我脫離深淵的那條蜘蛛絲。

後來每個月我都在還不發達的網路社群上看到學長的照片。有時他是講師、有時他開著跑車、有時則是攤開戶頭炫耀金額，處處閃耀著光芒。我始終沒搞懂他們那個「獅子鏢局」是投資什麼的，但可以確認的是一定賺很多錢。

終於，我也忍不住了，準備了一筆錢要跟著學長投資。幸好！真的幸好，出事了！我在報紙上看到獅子鏢局的新聞，還有學長的名字，我急忙拿起手機撥給學長。

「學長你們公司是怎麼了，新聞上說老闆跑路了？」

「也不是啦，老闆說累了想休息一陣子，新聞上那都不是真的，過一陣子你就知道了。」

老實的學長是打從心裡相信老闆的，我知道。因為老闆不僅讓他開跑車戴名錶，連公司的負責人都掛學長的名字。

「可是投資人都說已經好幾個月錢該進帳沒進帳……」

「我們只是一時金流卡住，轉不過來而已，過幾天就好了……」

學長不知道的是錢早就進到老闆私人戶頭，典型的龐氏騙局，第一隻老鼠已經吃飽跑了，留下的是滿坑滿谷幻想發財的老鼠──還有一隻代罪羔羊。

幾天後「獅子鏢局」投資公司再次上了新聞版面，學長鋃鐺入獄，真正的負責人早已捲款逍遙。所有騙局中的受害者都將矛頭指向學長，這時老實的學長才知道，自己是這場騙局裡最可悲的受害者。

十多年過去了，我一直很想聯絡學長，畢竟有過不凡的革命情感。網路發達的現今，我透過各種搜尋引擎、社群媒體，卻始終只能找到學長當時入獄的新聞。或許是更多受害人仍想從學長身上討回一點殘餘的價值吧？離群索居也許是學長最佳的選擇？