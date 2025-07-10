航空之愛 | 只畫一條線

智慧型手機的出現，徹底改變了人類的命運。

在上一個全球性疫情SARS發生前，航空業空勤在外站等候勤務的交誼生活，和現在很不一樣。

「聽說香港那邊爆發一種厲害的肺炎，好幾個人已經染病死亡。」

座艙長和前艙機長們還沒出現，空服員在座位上討論這幾天沸沸揚揚的國際新聞。

「會不會擴散開呀？我們公司早、中、晚都有航班飛香港，萬一有疫情，影響很嚴重耶。」

「不會吧，我看新聞上說，那病來自廣東和廣西的偏僻地區，應該不會傳到別國吧。」

就在大家議論紛紛之際，座艙長與兩位機長進入簡報室。

「現在開始PN315的pre-flight briefing！按照職責位置，從前艙開始，依序自我介紹。」

座艙長一聲令下，開始了飛行前簡報。

「大家好，我是L1 Ariel Wang。」「我是L2 Ella Ho。」

輪到最後一個空服員該自我介紹時，她面有難色，支支吾吾半晌，遲遲不肯開口。

「R4，妳在幹嘛？浪費大家寶貴的時間！」座艙長出聲喝叱。

表單上R4右上方的小頓點，撇號（’），讀音apostrophe。

代表這位空服員的資歷尚淺，沒有獨立掌管的安全區域。

不只有座艙長不耐煩，在座所有人都把怒氣投向她，反正資淺就是吃虧。

此時，機長孟叔順手拿起座艙長面前的組員名單G/D，瞧了一眼。

「妹妹，妳叫Joe Chou呀？我們今天的FO也叫Joe Chou，你們倆同名，好巧。」老機長適時出手緩頰，「妹妹不是沒禮貌，而是跟FO撞名，害羞了。」

孟叔話一出口，副機長立刻望向和他同名字的小空服員，兩人四目相對。

座艙長拿回名單，仔細檢查後，不禁啞然失笑。

「還是孟叔細心！小學妹和副機長的英文名字，還真的一模一樣。」

她把G/D傳給其他空服員，大家爭相搶閱，一室譁然。

「這也太巧了吧！315是七天班，有兩個同名同姓的人，這要怎麼分？」

此時小空服員的雙頰，早已因窘迫而紅透。副機長見狀，緩緩開了金口：

「我在前艙，年齡應該比較長。各位學姐請叫我大周，學妹就是小周。」

女性比例偏高的職場，起鬨起來，總是很難善後。

「名字一模一樣，這種機率也太少，該不會姻緣天註定吧？」

不知道是誰，大喇喇插了一刀，現在連副機長的臉上也掛著尷尬。

見多識廣的座艙長與孟叔都被逗樂。

「好啦好啦，你們這些煞風景的老姐姐！同名同姓又能同飛的緣分，被你們一鬧，事情還能成嗎？」

孟叔畢竟是老機長，扳起臉來，不怒自威。

「再貧嘴，我就考你們連二十題機上安全須知。」

開玩笑！對機上設施再熟稔的空服員，也比不過機長。大家瞬間閉嘴，專心回到行前簡報。

往墨爾本的航程長達十一個小時，服務兩段餐成了空服員的挑戰。

經濟艙的座位橫跨三區，但只有一個廚房位於機尾，忙碌程度可想而知。

早餐服務前，小周遵照學姐指示，到商務艙廚房裝咖啡。她低頭倒咖啡時，背後響起一聲：「幾期的？」

她愣了一下，轉頭見是副機長。

「02B。」她答得簡短。

「什麼學校畢業？」他繼續問。

「C大藝術學院。」她聲音微冷。

副機長挑眉：「爛學校。」語氣帶著幾分戲謔。

她瞪大眼睛：「你！」

「我嗎？」他故意把話接下去說，「T大電機系，來當飛行員，有點委屈了。」

他嘴角噙著笑，有點高傲有點跩，注視著她的反應。

「委屈？」她冷笑，毫不示弱：「學非所用，當個機務我還敬你是人才！」

說罷，她拎著裝滿咖啡的托盤，頭也不回地離開，留下副機長怔在原地。

站在一旁的座艙長目睹全程，忍不住笑出聲：「小周學妹真帥！沒想到副機長你也有今天吼！」

大周抹了抹臉，嘟囔著：「妳們的學妹太較真了吧？我只是想跟她聊聊天。」

座艙長翻了個白眼：「你啊，不是T大電機系畢業嗎？先學會怎麼好好說話吧！又不是肩膀上的槓槓多，就一定要理你！」

說完，這位老練的姐姐也轉身回到工作崗位，留下一臉無奈的大周。

往墨爾本的航程長達十一個小時，服務兩段餐成了空服員的挑戰。(圖/月影紗)

七天的長班，對飛到外站的空勤來說，就像一場加長版的同樂會。

無論前艙或後艙，大家如兄弟姐妹般，一起吃飯、計畫行程，團體行動既迅速又有默契，日子過得充實又歡樂。

但對於像小周這樣的菜鳥空服員，沒有同期受訓的同學一起飛，這種長班反而顯得格外孤單。

副機長注意到了：雖然小周跟著大家行動，但她永遠走在隊伍的最後，表情安靜而落寞。

這一天，整組組員像蝗蟲過境般，在墨爾本的Queen’s Street上嬉鬧，討論著購物和接下來的景點。走到街角時，一間不起眼的咖啡廳引起了小周的注意。

她默默停下腳步，注視著櫥窗裡擺放的甜點，似乎看得出神。

副機長故意落在隊伍後方，繞到她身旁，開口問道：「想吃這間？」

小周愣了一下，抬起頭，指向蛋糕櫃中一個精緻的甜點：「那蛋糕上的玫瑰花是翻糖做的。在台灣，我還沒見過這樣的手法。」

「妳會做蛋糕？」他挑眉，語氣中帶著幾分意外。

「只是小小的興趣。」小周微微一笑，聊到自己的嗜好時，語氣變得輕快了許多，「有機會的話，讓你嚐嚐我做的點心，很多人都覺得很好吃。」

她的笑容如春光般明媚，眼睛彎彎，瞳仁裡閃著光芒。副機長看得有些愣住，卻又不自覺地嘴角上揚。

但他嘴上還是不饒人：「C大的文憑果然不怎麼靠譜，校友還得開發斜槓專才才能謀生。」

「偶爾放下你的T大優越感會死嗎？」

小周的臉立刻沉了下來，瞪了他一眼，氣沖沖地甩開步子往前走。

副機長愣了一秒，隨即笑出聲來。

他扯開喉嚨朝前方的組員們喊道：「大家累不累？這裡有一間咖啡廳，咖啡味聞起來不錯！要不要進去坐一坐，歇會兒聊聊天？」

副機長帶頭吆喝，組員豈有不一呼百應的道理？就算小周再不情願，也只能跟著學姐們一起進了咖啡廳。

由他帶頭，組員們浩浩蕩蕩進了咖啡廳，佔滿一張長桌。大周和小周恰好分坐桌子的兩個窄邊，像隔著一道無形的牆。

服務生遞上菜單，小周認真瀏覽後，點了一杯康寶藍，還有剛才吸引她目光的玫瑰翻糖蛋糕。

飲品和餐點陸續送上桌，大周遠遠看著那杯小巧的康寶藍，忍不住笑道：「小周，妳的咖啡是不是被服務員偷喝了？這麼小，要不要去抗議一下？」

小周淡淡抬眼，並不接話，只專心用叉子切下蛋糕的一角。

「看來，也有T大畢業生不懂的事呢。」她冷冷地回應。

商務艙的學姐笑著打圓場：「學妹喝的是濃縮康寶藍啦！回到機上我再做一杯給你試試。」說完，話題就被巧妙轉移。

小周收回目光，明白這就是機艙的階級法則。前艙的世界是學姐的，像她這種菜鳥，只能少出風頭，多觀察。

她再度將注意力放回蛋糕上，送一小塊進到嘴裡，但眉頭皺起。

這翻糖甜得讓齒根發麻。她放下叉子，再也沒有動過那盤蛋糕。

「Check, please！」大周爽朗地舉起帳單，一派豪氣地說：「這一攤我請客！」

「謝謝FO學弟！」學姐們笑著道謝，沒有人會跟飛行員爭這份面子。

人群提著戰利品陸續離開咖啡廳，大周卻悄悄停下腳步，來到小周身後。他越過她，拿起桌上的叉子，切了一塊剩下的蛋糕送入口中。

「欸？！」小周瞪大眼睛，心中暗罵：這是我用過的叉子，你不能拿個新的嗎？

「真的太甜了，難怪妳不吃。」大周皺著眉，過了好一會兒才把蛋糕吞下。

「所以我才要點康寶藍。」小周翻了個大大的白眼。

大周拿起她面前的咖啡杯，卻發現裡面已經空了。

「全喝乾了？一滴也不留給我？」他語氣輕飄飄，帶著一絲調侃。

小周猛然抬頭，愣住了。

這句話，她很熟悉。那是莎士比亞《殉情記》裡朱麗葉的台詞。

她望向大周，而他正淡然地凝視著她，眼神平靜又帶著幾分探究。

「我覺得，我們兩個不只是名字像。」他放下杯子，補充道：「脾氣像，連興趣也像。高中時我在話劇社混過，對藝術……也略懂。」

「臭屁。」小周低下頭，掩住嘴角的笑意，低聲罵了一句。

「我承認。」大周揚眉一笑：「T大的畢業生，不夠臭屁就不夠格扛校譽的招牌。但我從不真的拿學歷，去評判一個人。」

他語氣一頓，少了些許玩笑，多了一分認真：「我們可以做朋友嗎？」

小周抬頭看著他，眼中還帶著一絲防備。她沒有回答，只是淡淡地點了點頭。

接下來的幾天裡，大周和小周幾乎踩遍了墨爾本的街道。

他帶著她，走進一座維多利亞風格的圖書館。為了調閱兩個世紀前的珍貴手抄劇本，他甚至不惜用流暢標準的英文，低聲哀求館方才得逞。

她則從背包裡拿出一本手記，翻到關於墨爾本的頁面，裡面詳細記錄著各大城市跳蚤市場的擺攤日期與特色，還配上滿滿童趣的原子筆塗鴉。

「距離這裡兩個街口，今天就有一個手作市集，要不要一起去逛？」小周邊說邊指著筆記上的標註，滿心期待地計畫著。

大周卻突然伸手搶過她的手記本，一臉正經地評價：

「這可是一本極為珍貴的史前文物！妳瞧這些火柴人造型，絕對是古老智人的傑作。經過碳十四放射檢測，考古學家已判定，繪者的生存年代應該與尼安德特人同一時期。」

他那文青式的自以為幽默，瞬間惹怒了小周。

「愛去不去隨便你！反正我要逛。」她搶回手記本，一把塞進背包，轉身快步離開，懶得再理他。

「嘿，妳又生氣了喔？」大周一臉討好的表情，但話裡那股身為機長的倨傲，讓人更火大。

聽見那個『又』字，小周乾脆加快腳步，根本不想搭理他。

發覺她真的生氣了，大周變得格外的安靜，快步跟在她身後。雖然小周逛市集的時候，連正眼都不肯瞧他，但他還是亦步亦趨，緊緊捱著她。

兩人到一家手繪卡片的攤子前面。

「妳看，這張卡片很特別！只劃了一條線。」大周企圖用誇張的動作與語調吸引她的注意。

原本不想理會，但那卡片古樸得可愛，讓她不由自主靠近大周，看個仔細。

「If you miss me,just draw me a line.」她讀出卡片上的文字，但不甚理解。

這一次大周顯得小心翼翼。

「妳是不是沒辦法抓到這句英文俚語的趣味？」

「嗯。」不確定他的優越感是不是又要犯了，她用最冷淡的音調回應。

「draw me a line不是真的畫一條線，而是簡單寫幾個字的意思。」

說這話時，他目光深邃地望向她，似乎想透過那雙眼睛，觸及她心底最深處。

「這張卡片有點俏皮，也有點像我，臭屁得讓人哭笑不得。」他補充道，嘴角掛著一絲自嘲的笑意。

聽完他的解釋，小周終於忍俊不禁地笑了出來：「真的，你跟這張卡片一樣，讓人想要揍你。」

看到她的笑容終於回來，大周如釋重負，笑得愉悅：「笑了就好，罵我也行。就怕妳不理我，那我可損失大了。」

「損失什麼？我又不是名校畢業的天之驕女，只是個從C大出來，打工養活自己的普通人而已。」小周抿著嘴，低聲回應。

大周沒有再接話，只是默默跟著她，陪她一起在市集裡閒逛，看她在自己喜歡的事物中沉浸、發光。

「If you miss me,just draw me a line.」(圖/pexels)

七天很快就過去。

候機室裡，大家百般無聊透過落地窗，看著機務與餐勤，在機艙中忙進忙出。再愉快的空勤同樂會，也有結束的時刻。

他再次悄悄來到她身邊，塞給她一個信封。

「送妳的小禮物。」不知為何，他看起來特別緊張。

小周打開信封，往裡頭望了望，是那張『只畫一條線』的明信片。

「欸？你還真的買了。」她有點不解，「雖然有創意也有趣，但我覺得不必花錢買耶。」

他沒有正面回答問題，只是把上面的文句，用自己緩緩低沉的嗓音，讀給她聽。

「If you miss me,just draw me a line.」

小周的目光垂下，搧了搧睫毛，臉紅了。

「下一個月，再一起申請墨爾本，我帶妳去看神仙企鵝。」

「好。」她終於清楚點頭。

一向高傲的大周，笑得像個孩子。

回到台北站，小周才剛刷退，勤務中心的電腦螢幕立刻跳出紅色的警示畫面。

解除勤務的空服員們圍著櫃台，焦急地希望派遣中心能給個解釋。

「這一趟飛出去前，妳們應該有聽說廣東和香港有肺炎流行吧？現在那支厲害的病毒，已經傳進台灣了。政府提高防疫警戒，要航空公司配合調整航班。最近公司的航班會減班，大家要有心理準備，可能會放無薪假。回家後，靜候公司通知！」

消息一出，資深員工們當場炸鍋！空服員大多是約聘制，無薪假意味著連法定基本薪資都可能領不到。

學姐們在櫃台前吵得熱火朝天，而資淺的小周還沒完全意識到事態的嚴重性。她默默收拾好行李，依照派遣課主管的指示儘快回到家。

然而，她始終等不到新的派遣任務。

兩個月的空白班表後，第三個月收到的，是一封解約通知。

“因為疫情影響，本公司空服人員人力過剩。依照勞動基準法，予以優退，即日起核發六個月基本工資作為遣散費用。”

公司要拋棄一個人的時候，甚至連回去整理行李的機會都不用給。

那時工會尚未成立，小周就算感到錯愕與沮喪，也無計可施。

工作沒了，心情當然低落；更讓她難過的是，那些來不及留下聯絡方式的朋友、戰友，所有曾經的美好，最後都只存在於回憶裡，一點痕跡都沒留下。

好在她還年輕，很快找到新工作。她家的傳統，幫她說了媒，遇到一個老實又對她好的男人，交往六個月後結婚，還很快有了孩子。

在航空公司工作的經驗，彷彿是南柯一夢，直到有一天，她在路上巧遇了同期。

那時智慧型手機剛開始流行，每個人都加入臉書，忙著種菜偷菜！

她也循著網路線索，找回許多朋友，跟過去的自己重新連結。

她再次看見他，是在網路上。學姐的朋友群組裡，她一眼認出了那張帶著傲氣又清俊的容顏。

但讓她震驚的是，那張依然年輕的臉，卻頂著滿頭白髮。

她發訊息問學姐：「那位是Joe Chou大哥嗎？」

「什麼大哥？妳別亂喊，Joe Chou是他們那期升機長最快的！」

「果然是Joe Chou！可是他的頭髮，怎麼全白了呢？」

心情固然驚喜，但她的內心卻因他的白髮驀地一陣酸澀與心疼。

學姐回應得很平淡：「妳知道他是T大高材生吧？做什麼都很拼。一個人這麼拼命，怎麼可能不耗神？那些四槓的帽子底下，大多都是滿頭白髮。例外的，通常是偷偷染黑的啦。」

聊起機長的八卦，學姐語氣顯得格外高昂：「他們錢賺得多，代價也不少。高空輻射知道吧？輻射劑量高得離譜，很容易引發皮膚癌、血癌。這些叔呀、哥呀，看著生龍活虎，突然猝死的也不少，健康報告根本沒毛病，可能就是飛行的代價。」

說到這裡，學姐語氣一轉：「妳沒繼續飛，也好。妳那兩個孩子，看起來多可愛！空服員女生飛久了，很多都不孕。那些飛行賺來的高薪，說不定都是拿命運交換的，誰知道呢？」

結束通話後，小周點開他的網頁，一則一則慢慢讀著他在臉書上的動態：

MD-11訓練、747訓練、升訓機長；公司換成空巴的機型，他也是第一批去法國受訓的機師。

她看著一張張照片，想像著他又傲又跩的樣子，不禁一邊看、一邊笑。

直到她看到一張照片——

乾淨的白色沙灘上，用樹枝劃了一條直線。

"If you miss me, just draw me a line."

"Do you remember?"

她盯著那條線，恍若回到了當年的市集，聽見那聲輕輕的『If you miss me』……

酸澀的情感湧上心頭，那些來不及說出口的話，那些沒有畫出的線，彷彿在這一刻終於有了答案。

但又能如何？

所有的緣分，都是說時遲、那時快的剛剛好。

而她與他，缺的就是那份『剛剛好』。

兩行熱淚滾落臉龐。她默默點開他的頭像，選擇了『封鎖』。

大周與小周的故事，永遠停留在南國的街，許下約定的那一刻。

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡