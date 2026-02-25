《山羊巔峰》票房破32億 天團CORTIS獻唱〈Mention Me〉COER快進場

索尼動畫最新力作，由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製及配音的《山羊巔峰》，於農曆新年期間捲起一陣「咆哮球」風潮，超好口碑帶動票房逆勢成長，上週末於北美擊敗《咆哮山莊》奪下票房冠軍，就如同電影中個子嬌小的山羊威爾，《山羊巔峰》在不被看好下以1700萬美金（約台幣5.36億元）佳績拿下逆轉勝，全球票房來到傲人的1.02億美金（約台幣32.17億元）。

台灣的表現同樣亮眼，在新年期間累積票房達到1960萬台幣，成為亞洲已開片票房最好的國家。由於韓國人氣天團CORTIS在電影中獻唱主題曲〈Mention Me〉，更吸引大批的COER粉絲集結進場朝聖，刺激又熱血的故事有望繼續締造紀錄高峰。

由《Kpop 獵魔女團》原班團隊打造的《山羊巔峰》，目前在知名電影評論網站爛番茄拿下81%的新鮮度，代表觀眾喜好度的爆米花指數更高達93%，不僅成為小朋友間最熱門的話題電影，更讓不少大人家長回憶起年輕時的打球時光。

外媒IGN大讚：「以溫暖動人的方式呈現經典的黑馬故事，動畫表現更是大放異彩，視覺設計聰明又充滿動感，令人印象深刻！」綜藝報Variety也評論：「一部充滿活力的驚喜之作。這是一部極具原創性、振奮人心的動畫電影，融合嘻哈氛圍與另類宇宙觀的運動寓言！」《山羊巔峰》2月13日上映。

《山羊巔峰》。圖/索尼影業提供

