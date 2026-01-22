《萌寵列車》15隻動物同框亂鬥 動物版《子彈列車》登場

《萌寵列車》。圖/天馬行空提供
《萌寵列車》。圖/天馬行空提供

今年春節最歡樂片《萌寵列車》(Falcon Express)為知名視覺設計師班諾特達菲斯，攜手剪輯師尚克里斯蒂安塔西攜手執導的第一部動畫長片。參與過多部動畫幕後工作的兩人本身都是類型的愛好者，此次《萌寵列車》也成功結合了可愛類型電影等截然不同的元素，打造出一趟緊張刺激毫無冷場的火車大逃亡。

《萌寵列車》片中可愛動物雲集，從腦筋動得快又擅長武打的主角浣熊，到可愛聰明的橘貓、剛正不阿的警犬、有明星光環的大蛇、超市吉祥物烏龜與熱帶魚等性格、背景迥異的動物角色，團隊期盼能讓每隻動物都活起來，並且能讓觀眾留下深刻印象，甚至將自己的心境與經歷投射在他們身上。對此，剪輯師出身的導演尚克里斯蒂安塔西笑稱，「當你告訴動畫師，同一個鏡頭可能要讓十五個動物角色同時動起來時，他們的表情通常很驚恐！」

兩位導演也坦言，製作過程兩人都很享受在類型片的框架中大玩各種元素，並從許多經典電影，包含《煞不住》、《飛越奪命橋》等經典電影中吸取分鏡、動作、氣氛、節奏等靈感。因此，可愛之餘，本片也有著相當緊湊的打鬥、災難場景。

對此，導演尚克里斯蒂安塔西表示，自己每次看動畫電影時，都會看到一個景象，孩子們看得起勁，但陪在一旁的家長卻乏味地滑手機，「這很讓人心痛，家長們很無聊，孩子也失去與父母交流的機會，因此我們一開始就以要讓《萌寵列車》成為一部大人、小孩都能樂在其中的電影為目標！」《萌寵列車》中文配音版將於2月13日正式在台上映。

《萌寵列車》。圖/天馬行空提供

聖誕節前夕，自稱「獵鷹」的浣熊為了讓一起住在、無家可歸的動物夥伴們能夠共享一頓豐盛的聖誕大餐，鋌而走險加入了蜜貛漢斯的犯罪計劃，將火車上的食物洗劫一空。然而，他卻不知道，自己只是漢斯復仇計劃的一顆棋子。眼看邪惡的漢斯劫持了整輛火車，人類們早已被疏散驅離，繼續高速行駛的列車上只剩下一隻隻六神無主、驚慌失措的寵物，他們當中有網紅貓狗、警犬、明星大蛇、超市吉祥物烏龜與熱帶魚，少了主人的照顧，他們只能自立自強。

對此，自責的「獵鷹」為了彌補錯誤，不惜一切代價，也要拯救列車上的大家。這群總是養尊處優的寵物，是否能在「獵鷹」的帶領下化解危機，成功逃脫呢？超值預售套票1月14日於博客來售票網、天馬行空表單開賣，豪華套票內容方案及更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團及官網。

《萌寵列車》。圖/天馬行空提供

《萌寵列車》。圖/天馬行空提供

