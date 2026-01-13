《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》兩儀式消失的人格與新生的魔眼

明明這麼幸福…卻又如此孤獨！動畫電影經典神作《劇場版空之境界》於2025年11月、12月開始接連登上台灣大銀幕，11月上映的《空之境界劇場版：第一章 「俯瞰風景」》、12月的《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》、《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》，而系列作中最靜謐、直擊存在本質的一章《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》，也將於2026年1月30日（五）全台大銀幕上映！

《空之境界》是日本知名同人團體「TYPE-MOON」創辦人奈須蘑菇構寫的奇幻小說，原作小說以同人誌形式發行，憑藉細膩的敘事與深度哲理而廣受好評，不僅後續由「講談社」正式出版，更在2007年至2013年間，由近期製作《鬼滅之刃》、《Fate/stay night [Heaven's Feel]》等而聲名大噪的動畫公司「幽浮社」（ufotable）負責改編系列劇場版。

對於原作改編成動畫電影的過程，原作作者奈須蘑菇表示最早以前，曾討論過是否製作成電視動畫版，但覺得這個故事不適合變成影像，就一直沒有進行。奈須蘑菇起初也認為像散文詩般的故事變成電視動畫的話，觀眾應該會難以理解這個故事，甚至會讓人感到有壓力，但後來收到製作成動畫電影的提議時，奈須蘑菇認為若以要主動到電影院才能看到的電影為出發點，那應該就能提升觀眾對於電影的注意力，但他笑言：「即使如此，冷靜思考後仍覺得應該很難執行，就又擱置了。」

就在眾人都認為應該一輩子都無法看到《空之境界》動畫版問世時，當時的講談社重量級編輯之一太田克史，試探性地詢問奈須蘑菇，如果「Aniplex」、「幽浮社」兩家動畫公司一起合作，打造動畫電影版的《空之境界》，且7部接連上映的話，是否覺得可行，這項提議打動了奈須蘑菇，他說：「如果我拒絕了那麼不得了的提議就太失禮了，因此很快地就答應了！」

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》故事敘述兩儀家的千金兩儀式，出生後就和存在於自己體內的另一個人格「織」共存，然而在她讀高一時的冬天，因為車禍意外而陷入昏迷，歷經長時間搶救後雖保住性命，卻陷入長達兩年的沉睡。兩儀式昏迷期間，在她毫無意識的肉體深處，一場關於自我與存在的對話悄然展開。當她再次睜眼，記憶空白、感覺麻木，唯有「直死之魔眼」依舊清晰，此刻的她，已經與過去截然不同──

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》以描繪人格崩解與重生，質疑「我為何存在」為故事主軸，伴隨著極簡敘事、留白配樂以及壓抑色調，極致風格的演出，探究兩儀式為何成為兩儀式，帶領觀眾深刻了解兩儀式的心境變化，並以強烈的氣氛和深入人心的刻劃方式，令人彷彿置身其中，引發強烈的共鳴，是承接之前的作品與後續作的重要轉折之作，可說是全系列命運的起點之章！《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》1月30日（五）全台上映；《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》現正熱映中！

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第四章 「伽藍之洞」》。圖/車庫娛樂提供