《BEASTARS》細膩筆觸背後的沉重孤寂 成年人才能讀懂的物種悲歌

自 2016 年 9 月起，漫畫家板垣巴留（Paru Itagaki）在《週刊少年 Champion》上開始連載《BEASTARS》(別名:ビースターズ、動物狂想曲、野獸巨星)。這部漫畫作品最初源於作者在同雜誌連載的高評價短篇《BEAST COMPLEX》，因其獨特的擬人化世界觀大受歡迎，隨後延伸發展為長篇連載。2018 年，《BEASTARS》橫掃包括「漫畫大賞」在內的多項業界重量級獎項，累計至 2021 年春，全球累計發行量破 600 萬冊。

漫畫以一群擬人化動物所在的校園為舞台，透過食肉與食草物種間的微妙聯繫，建構出一座鏡像現代社會的神祕世界。在看似和諧的校園表象下，板垣巴留深刻描寫了生物本能所引發的權力爭奪、種族隔閡與內心矛盾。劇情不單侷限於浪漫的跨物種情誼，更深入探討了個體如何在充滿對立與束縛的社會結構中，尋找自我認同與生存意義。

從 2019 到 2026 ，《BEASTARS》跨越七年的影視傳奇

《BEASTARS》自 2019 年 2 月正式宣佈動畫化以來，《BEASTARS》便成為全球影迷矚目的焦點。同年 10 月，該作首度於日本富士電視台及 Netflix 平台同步播初。

全劇共分為三季精彩內容：前兩季分別於 2019 年與 2021 年播映，成功建立起宏大的世界觀。萬眾期待的「最終季」則採拆分形式上線——Part 1 已於 2024 年 12 月問世，共 12 集，而作為故事終局的 Part 2 則預計在 2026 年 3 月震撼回歸。這場長達七年的冒險，即將在 2026 年春季畫下句點。

《BEASTARS》動畫。圖/擷取自Netflix

《BEASTARS》最終季第 2 部，雷格西與春的命運終局

Netflix 正式宣布，《BEASTARS》最終季第 2 部（BEASTARS Final Season Part 2）動畫將於 2026 年 3 月 獨家上線。雷格西與春這段跨越物種的旅程，即將迎來大結局。Netflix 釋出的預告片除了搶先曝光火藥味十足的對決場面，更揭曉片尾曲〈Tiny Light〉將由南韓大勢男團 SEVENTEEN 演唱。

《BEASTARS》動畫由日本頂尖 CG 工作室 Orange 製作。故事背景設定在擬人化動物共存的世界，描繪了食肉與食草動物之間緊繃的社會關係。《BEASTARS》成功模糊了青春成長、浪漫愛情、犯罪懸疑與硬派動作的界線，圍繞著灰狼「雷格西」與侏儒兔「春」之間壓抑本能與守護愛情的掙扎。

最終季第 2 部，當和平瓦解，他們將尋找什麼答案？

在澤布斯城，脆弱的和平假象被邪惡反派「梅隆」的秘密陰謀徹底粉碎。隨著食肉與食草動物間的互信崩潰，梅隆的威脅已悄然逼近春。此時，雷格西流落至黑市生活，而路易則在地面世界陷入了權力與情感的雙重困境。

當眾人再次重逢，他們為了共同的目標——「對抗梅隆」，在各自的道路上奮力前行。在這個充滿慾望、恐懼與社會動盪的時代，雷格西與春最終會找到什麼樣的「答案」？最新預告片中，除了回顧兩人的成長歷程，更預示了終極反派梅隆帶來的沉重威脅，故事即將進入最扣人心弦的最後章節。

最終季第 1 部回顧：命運的錯綜交織

在與食人犯食肉熊「里茲」對峙後，雷格西決定離開校園獨立生活，住進了「野獸公寓」。與此同時，放棄角逐壯年 BEASTARS 並順利畢業的路易，決定面對家族宿命並向父親奧格瑪攤牌。而在櫻桃頓學院繼續享受生活的春，卻面臨一連串意外麻煩。此時，現任 BEASTAR 成員亞亞正全力追緝以殘殺同類為樂的混血罪犯「梅隆」。原本不該有交集的雷格西與梅隆，命運卻因為雷格西家族的秘密而緊緊聯繫在一起。《BEASTARS》最終季第 2 部將於 2026 年 3 月 Netflix 開播。

《BEASTARS》最終季第 2 部。圖/擷取自Netflix

