《SPY×FAMILY間諜家家酒》第三季開播 「黃昏」的過去即將揭曉
《SPY×FAMILY間諜家家酒》是由遠藤達哉所創作的日本漫畫作品，在2019年3月25日起於日本《少年Jump+》上定期連載，台灣於《寶島少年EX》上連載。改編動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第三季（SPY X FAMILY Season 3）10月4日上線。
在世界各國發動激烈資訊戰的時代，東國與西國緊張對峙已超過數十年。西國頂尖間諜黃昏，接獲極機密任務——監視東國影響力極大的關鍵人物戴斯蒙德。為完成任務，黃昏必須建立一個看似平凡的家庭，潛入目標兒子所在的名校社交圈，展開深入調查。
然而，事情遠比表面複雜。黃昏的「女兒」竟是擁有讀心能力的神秘超能力者；「妻子」更是隱藏身份的致命殺手。這個家庭每個成員都在隱藏自己的真實身份，他們共同肩負起維護世界和平的重大使命。
第三季將帶來更多刺激的情報戰鬥、溫馨的家庭互動及意想不到的爆笑情節。隨著任務的加深，這個「假家族」的羈絆也將不斷加強，展現出獨特又深刻的人物魅力。先導預告中最後出現字幕「男孩為何成為<黃昏>？」預告動畫第三季將透過黃昏幼年戰場畫面，揭示其成為間諜的悲劇起源及追求「孩子無需經歷戰爭」的原由。《SPY×FAMILY間諜家家酒》第三季10月4日正式上線，不容錯過！
