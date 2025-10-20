《WANDANCE — 熱舞青春 —》跟口吃少年一起熱舞

《WANDANCE — 熱舞青春 —》改編自珈琲的同名漫畫，講述一位患有口吃、內向害羞的高中生小谷花木，他在與充滿自信且不拘小節的同學灣田光莉相遇後，開始學習透過舞蹈表達內心情感。花木被灣田跳舞時毫不掩飾自我風采深深吸引，隨著音樂演奏，他漸漸打破自我設限，從害怕言語交流到敢於向世界展露真我。

《WANDANCE — 熱舞青春 —》動畫將舞蹈、音樂與青春情感完美結合，由曾為知名偶像團體編舞的Rie Hata指導舞蹈設計，搭配動態捕捉技術，呈現真實而細膩的舞蹈動作。主角由內山昂輝與羊宮妃那聲優演繹，透過影像與歌曲傳達青春熱血、掙扎與成長，展現舞者不需言語的自由表達，是一部充滿活力與感動的青春動畫作品。

《WANDANCE — 熱舞青春 —》。圖/Disney+ 提供

