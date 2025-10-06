《一百公尺。》天才型vs努力型 熱血跑步少年狂熱與迷惘交織

日本AMAZON 4.9星超高評價，改編自魚豊出道成名作的動畫電影《一百公尺。》，由日本實力派男星松坂桃李、染谷將太聯手獻聲，10月3日在全台上映。這是松坂桃李與染谷將太自2011年電影《彼時生命》以來再次同台合作的作品，兩人都表示很高興能再次合作。松坂開玩笑地說：「搞不好其實有人刻意阻撓我們。」接著又表示：「這14年來我們分別參與了很多不同的作品，能夠在互相觀摩對方的表演時從中獲得刺激，並期待著再次合作的機會。」

對於接下這次邀約，染谷表示：「光是閱讀原作就能感受到短短10秒的深刻內涵，因此非常期待看到岩井澤導演會如何詮釋這個世界。」在台北樂聲影城舉辦首映會，看過的人都大讚，「與原作明顯不同的人物表情和細微動作描繪得非常出色。」、「電影版多了很多不靠台詞，而是透過動作讓觀眾熱血起來的部分，這一點很厲害。」、「角色介紹簡潔有力，節奏也很流暢，充滿了吸引力。」

安妮亞 × 譚雅聯手獻聲 種崎敦美、悠木碧挑戰熱血跑步少年

電影《一百公尺。》不僅請來松坂桃李與染谷將太兩位日本巨星擔綱主要角色，其他角色聲優陣容也相當豪華！小學時期的主角「富樫」由擔任《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞、《葬送的芙莉蓮》芙莉蓮的種崎敦美配音；小學時期的「小宮」則由飾演《幼女戰記》譚雅、《藥師少女的獨語》貓貓的悠木碧飾演。兩人都表示自己很不擅長跑步，很榮幸能藉由這次機會體會到全心投入跑步的那份熱血，「希望能把這份熱情傳達出去。」

《一百公尺。》圖/車庫娛樂提供

富樫高中時期的社團成員「淺草」，由聲演《【我推的孩子】》星野愛、《Re:從零開始的異世界生活》愛蜜莉雅等的高橋李依擔任。前田徑國手之子「仁神」，由曾聲演《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》三井壽、《排球少年!!》尾白阿蘭等角色的笠間淳配音。田徑界絕對王者「財津」則由《排球少年!!》月島螢、《咒術迴戰》狗卷棘等角色的內山昂輝擔綱。

至於田徑界前輩「海棠」，由飾演《咒術迴戰》七海建人、《鏈鋸人》岸邊等角色的津田健次郎擔任。由於海棠的造型與原作者魚豐的另一部作品《地。—關於地球的運動—》諾瓦克有幾分相似，加上都是由津叔配音，有日本網友不禁戲稱為「跑很快的異端審問官」。津田表示這雖然是運動類作品，但又充滿了哲學與深度，相當具有魅力，「可以說是運動類動畫新境界的誕生」。其他卡司更有《咒術迴戰》榎木淳彌、內田雄馬、《催眠麥克風》石谷春貴、《遊戲王SEVENS》石橋陽彩、《銀魂》杉田智和、《偶像大師》田中有紀等堅強陣容。

台灣限定特典魚豊親繪複製簽名板，粉絲必收藏

為迎接電影《一百公尺。》在台上映，車庫娛樂將推出「原作魚豊繪製複製簽名板」，凡購買 10/3(五)～10/9(四)《一百公尺。》電影票一張，即可兌換領取該週特典【原作魚豊繪製複製簽名板】(富樫＆小宮款)一份；10/10(五)～10/16(四)特典則推出【原作魚豊繪製複製簽名板】(財津＆海棠款)一份，數量有限，送完為止。《一百公尺。》10月3日全台戲院上映。

《一百公尺。》改編自魚豐創作的漫畫。圖/車庫娛樂提供