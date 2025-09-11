《鬼語迴響》恐怖聲演馬拉松！15 位恐怖小說家 × 18 位台灣 Vtuber 預定嚇破你的膽

由 台灣Vtuber 灰妲 與家 波西米鴨 共同發起的《鬼語迴響》，是一場結合恐怖小說朗讀與Vtuber聲音演繹的跨圈企劃。活動自 2024 年首度舉辦後，今年迎來 第二屆，將於 9 月 13 日與 9 月 20 日晚間 18:45 至凌晨 01:30 在 YouTube 頻道展開聲演接力馬拉松。主辦方希望，能透過小說與聲音的合作，為帶來獨特的文化體驗。

作家陣容 包含 翼霆波西米鴨娜歐米逆翔梅洛琳笭菁燕熙羊羽、花魚、班傑明、紫玖島、黃囧熊、靜川、G2R、The Storyteller R 等 15 位恐怖小說創作者。他們將帶來風格多元的短篇故事，從靈異傳說到心理懸疑、再到詭譎幻想，營造出各具特色的驚悚氛圍。

圖／灰妲

作家燕熙限制級的邪館系列中，本月推出特別篇：《童話體魘館》，讓人感受成為恐怖童話的主角，會是多麼「精彩」的歷程；而波西米鴨的《台魂女鬼學園》，更是描寫了截然不同的鬼之世界，死後成為鬼還得上學？究竟成為鬼還要受什麼訓練呢？又歡快又恐怖的故事，讓你的鬼月可以又哭又笑又驚悚。

聲演陣容包含來自不同團體與獨立創作者的 18 位 Vtuber，例如灰妲、十六月、舒狐、咲鼠、魯波（Relive），露恰（春魚工作室），羽芝扉扉（遇見娛樂），周景、葛晨（隆中閣），天櫻咲樂（花遊工作室），祈 Iruni（子午計畫），以及 嘟比（DreamCity） 等，還有多位個人勢包含 周默、閻鈴、洛可洛斯特、迪鹿、名雪薇薇、希靈。等 18 位 Vtuber 輪番登場。每場朗讀以雙人搭檔方式進行，讓角色互動、氛圍起伏更為鮮明，為文本注入聲音的層次感。兩晚共 17 場，每場約 45 分鐘，將午夜化為「恐怖聲音劇場」。

圖／灰妲

主辦方表示，希望《鬼語迴響》能成為鬼月的固定節目。透過 Vtuber 的聲音演繹，觀眾不僅能認識台灣恐怖小說創作者，更能以聽覺的方式深入作者筆下的驚悚世界。當文字化為耳邊的低語，故事展現出截然不同的風貌，帶來與閱讀相互呼應的沉浸體驗。

