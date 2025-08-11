《人造天空》2123新法律 年過50就得成為一棵樹，比安樂死更激進

面對高齡化社會，動畫電影《人造天空》表示「植物人」或成未來新解答？

來自匈牙利的動畫作品《人造天空》，描述在2123年的未來中，地球上所有的動植物皆已滅絕，人類為了物種以及文明的存續，透過科技制定了一條新的法律：凡是超過五十歲的人都必須自願獻身成為一棵樹、化作下一代的糧食與資源。

台灣在2025年也邁入了超高齡社會，而人類面對這樣的現象以及老年人口照護這件事情，也是許多作品的主題，經典如《楢山節考》將滿70歲的人帶到山裡等死、或如今年話題性電玩《光與影：33號遠征隊》也有著指定年齡死亡的設定。

但比起到了某個年齡就必須死去，《人造天空》描述的未來似乎更「激進」一點：年紀到了之後不只得死，甚至還必須將自己的身體奉獻給年輕人、成為他們的食物。

如今面對殘酷的未來，「安樂死」在現實中逐漸成了許多人的選項，如法國新浪潮知名導演高達也做出了這樣的選擇、帶著尊嚴離開了這個世界。《人造天空》中的女主角因無法承受喪子之痛，年紀尚輕的她選擇了提早化作為樹的手術，然而在她丈夫眼中，這樣的行為無異於自殺，因此千方百計想要透過關係拯救妻子......

《人造天空》。圖/晨曲電影提供

《人造天空》使用轉描技術和 CG 動畫風格，以《愛X死X機器人》般的成人動畫手法，呈現出了一個另類的「人吃人」的社會，並入圍了柏林影展及動畫界的奧斯卡獎：安妮獎在內等多項最佳影片大獎，去年於金馬奇幻影展也銷售一空並獲得諸多好評，資深影評人聞天祥老師評論本片「彷彿另一種《楢山節考》，難得一見的匈牙利動畫！」。

這部新型態的「末日後電影」，其驚人的視覺效果，在大銀幕上觀看絕對是一場視覺饗宴，而電影中關於生命的哲學與思辯，無疑再度敲響了人類未來的警鐘。主角試圖拯救愛人的行動，究竟是英雄還是自私的行為？這些議題都值得影迷們多刷與討論，就如兩位導演所說：「我們必須重新思考我們對待這個星球的方式，《人造天空》正是在暗示：如果我們不這樣做，最終將會發生什麼？」《人造天空》將於8/29全台正式上映。

《人造天空》。圖/晨曲電影提供

