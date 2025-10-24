《拳王爭霸》拳擊實境秀 馬東石帶隊掀格鬥風暴

拳王爭霸賽熱血開打！Disney+ 今日宣布拳擊實境秀《拳王爭霸》將於11月21日上線，將由《永恆族》主演馬東石（Don Lee）與《體能之巔：百人大挑戰》創意團隊共同打造，邀請90位來自韓國各地的好手登上擂台、揮出一記精彩重拳。

《拳王爭霸》是一檔拳拳到肉的實境節目，將集結90位不同年齡層與體重級別的拳擊素人，透過一連串挑戰，角逐成為韓國下一位拳擊傳奇。節目中不僅有眾多韓國藝人、喜劇演員與拳擊業餘選手參與，更邀請拳擊界的重量級人物驚喜現身。

本節目由 CJ ENM娛樂公司製作，主持陣容包括馬東石（Don Lee）（《永恆族》、《屍速列車》）、Dex（《韓星地帶：逃脫任務3》、《單身即地獄》）與金鍾國（《Running Man》），並由熱門節目《體能之巔：百人大挑戰》創意團隊之一的編劇姜淑慶執筆、以及軍事生存實境節目《鋼鐵部隊》導演李原雄執導。

《拳王爭霸》將於11月21日於 Disney+ 精彩上線，喜愛韓國綜藝的觀眾還能在 Disney+ 盡情觀賞多部精彩作品，從爆笑韓綜《韓星地帶：逃脫任務》到BTS防彈少年團成員Jimin和Jung Kook的旅行實境秀《Are You Sure ?!》，還有不斷更新的綜藝節目輪播，包括體能挑戰《弱雞地獄訓練營》、限時尋愛節目《戀愛倒數1小時》、吃播《飽腹之戰》、揭露明星瘋狂購物習慣的《柳炳宰的會客室》、以及由三位《黑白大廚》廚師等人主持的探店節目《吃貨大廚的秘密食堂》等等。