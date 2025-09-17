《宇宙MARRY ME?》崔宇植♥庭沼珉 90天偽婚姻死守500萬豪宅大作戰

Disney+ 宣布由《寄生上流》崔宇植、《媽媽朋友的兒子》庭沼珉主演的浪漫韓劇《宇宙MARRY ME?》(우주메리미)將於10月10日上線！這部12集浪漫喜劇以「假結婚真領房」為主軸，講述一名剛與未婚夫解除婚約的女子，卻意外中獎獲得豪華新婚房的爆笑故事。

設計師柳美麗（暫譯）才剛與未婚夫分手，卻抽中新婚夫妻限定、價值500萬元的豪華聯排別墅獎項。為了順利領獎，她找來一位與前任同名的男子金宇宙（暫譯）假扮丈夫，這位金宇宙（暫譯）為韓國最古老麵包店的第四代繼承人，兩人必須在調查員的監視下，演出一段長達90天的幸福婚姻戲碼，但在調查員的緊迫盯人之下，一切並不如表面那麼簡單。

《宇宙MARRY ME?》由崔宇植（《寄生上流》、《殺人者的難堪》）飾演金宇宙（暫譯），一位在家族麵包店工作的行銷人員；庭沼珉（《媽媽朋友的兒子》、《還魂》）則飾演即將贏得豪宅的分手準新娘柳美麗（暫譯）。劇本由李荷娜執筆，並由宋炫煜與黃仁焃執導。

喜愛韓劇的觀眾立即訂閱 Disney+，還能觀賞今年最受歡迎的 Disney+ 韓劇《血謎拼圖》，以及《殺人者的購物中心》、《狂醫魔徒》、《MOVING 異能》等眾多精彩的高品質韓劇。《宇宙MARRY ME?》將於10月10日於 Disney+上線，敬請期待。