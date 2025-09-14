《天機試煉場》通靈實境秀掀話題 命理、占卜、巫師等各方高手競技
從俄羅斯的《通靈之戰》、到台灣YouTube節目《靈能的挑戰》，通靈競賽實境秀一直是觀眾最期待的題材之一。Disney+宣布於明年獨家推出韓綜《天機試煉場》（暫譯），將集結韓國命理師、占卜師等命運解讀者，驗證他們的能力究竟是真是假。
命理師與巫師在韓國文化中早已佔有一席之地，而在《天機試煉場》（暫譯）中，這些來自韓國各地的命理師、巫師與占卜師終於要正面交鋒，透過各自的專業技能，證明自己才是真正的命運解讀者。參賽者包含薩滿團體、算命師、面相師與塔羅牌占卜師等，將接受一系列挑戰，失敗者遭到淘汰、成功者則晉級下一輪，他們究竟會證實、又或是推翻自己的能力呢？而觀眾將與「觀察者」一同見證命理師們的試煉過程，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、神童、及姜智榮這五位橫跨各大綜藝的主持人領軍，相信將為節目增添更多有趣的看點與互動。
喜愛韓國文化與綜藝節目的觀眾，即日起可訂閱 Disney+ 立即享受五檔熱播韓綜，包括《弱雞地獄訓練營》、限時尋愛之旅《戀愛倒數1小時》、爆笑吃播《飽腹之戰》、揭露明星瘋狂購物習慣的《柳炳宰的會客室》、以及探店節目《吃貨大廚的秘密食堂》，還可觀賞 Disney+ 獨家綜藝《韓星地帶：逃脫任務》全三季，由劉在錫、權俞利等人代表人類挑戰殭屍入侵等爆笑任務。敬請期待Disney+ 獨家綜藝《天機試煉場》（暫譯）的更多消息。
