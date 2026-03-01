《媽的踹爆你》導演：這不是黑色幽默，是我傾注8年血汗的人性自救

★《伴娘我最大》喜劇天后蘿絲拜恩，炸裂神演技生涯代表作

★超級主持人康納歐布萊恩x饒舌天王速可達硬漢A$AP Rocky，驚喜出演

★橫掃獎季破百項獲獎與提名肯定，全球媒體影評口碑一致盛讚

《媽的踹爆你》(If I Had Legs I'd Kick You) 由A24攜手美國才女編導瑪麗布朗斯汀，以心理驚悚的黑色喜劇風格拆解母職神話。《伴娘我最大》金球獎影后蘿絲拜恩火力全開，超神演繹在理智與崩潰之間拉扯的當代母親。荒誕脫序的超現實節奏，交織哭笑不得的焦慮日常，犀利刻畫母性與噩夢一線之隔的極限挑戰。3月13日上映。

【導演的一封信】

親愛的影迷們：

那是2017年底的加州德爾瑪，一個流落他鄉的紐約客。凌晨兩點，我醉醺醺地坐在旅館浴室的地板上，房間裡只有我和七歲的女兒。幾個月來，我們像兩個精神錯亂的室友，孤單地擠在那裡，只有兩張單人床，幾乎沒有多餘的空間。我當時並不知道，我們還有整整五個月要撐下去。在那間浴室裡，感覺時間彷彿凝結了，這就是我現在的處境：我正在為一個嚴重又令人挫敗的疾病尋求治療。她的醫生和治療師不斷告訴我，我是她治療過程中至關重要的一環。我的所有精力、靈魂與心智，全都投入在這個看似不可能完成的任務上：讓她康復。

她躺在床上熟睡，就在浴室門外。她的醫療設備低聲運轉嗡嗡作響。我對她的愛無法言喻，這是毋庸置疑的。但我內心也懷著一種存在性的恐懼，讓我感覺自己正在消失。我恐慌發作──在這裡的我是誰？如果我的生命全都只圍繞著女兒⋯⋯那我該怎麼走下去？又該往哪走？等這一切結束後，我還剩下什麼？這真的會結束嗎？這一切是我造成的嗎？我要怎麼修補？我做得夠嗎？我是個失敗者嗎？我存在的意義是什麼？她恨我嗎？我來到這個世界上，到底是為了什麼？

我在旅館後方那座莫名其妙的小聯盟球場徘徊踱步。我抬頭看著房間的窗戶。如果女兒醒來，我聽得到她嗎？我坐在黑暗的草地上，想著電影和電視劇裡那些關於女性面臨崩潰的故事。我卻想不出哪一部能讓我此刻感同身受，讓我意識到自己並不孤單，讓我知道有人理解這種難以言喻、荒誕至極、令人恐懼的感受，並將其搬上銀幕。而且，是一位女性做到了。讓我知道有人看見了我，聽到了我的心聲。我大笑到哭了出來，因為說實話，我真的想不出任何一部這樣的電影。

《媽的踹爆你》。圖/好威映象提供

沒有人講述關於這些女性的故事。這些女性形象立體飽滿，她們覺得自己無能為力，被期待和現實環境所折磨，她們內心深處明白，再多撐一秒自己就會消失得無影無蹤，而對所有依賴她的人而言，不過是造成一點麻煩罷了。這些故事講述了人生最艱難時刻的荒誕可笑，我們被邀請與一個不完美、難相處、複雜的女人一起歡笑，因為就在她以為事情不能再更糟的時候，它偏偏更糟了，而我們站在她這邊，因為我們感同身受。

然後我抬頭望向月亮，意識到之所以沒有人講述這個故事，是因為我注定要講述它。我回到浴室，夜復一夜地構思這部影片。最終呈現的是一幅超現實、恐怖、黑色幽默的人物畫像，描繪了一位母親在抗拒和接受母性本能之間掙扎、和解的內心世界。我相信，這是一個我們從未在大銀幕上見過關於母職的故事，它突破了類型片的界限，顛覆了觀眾的預期，將為觀眾帶來全新的體驗。

從開始創作這部電影，到寫下這封信給所有親愛的讀者和未來的觀眾，已經過了八年。我傾注了我的心血、汗水、淚水和雙手，與一群才華洋溢的創作夥伴共同完成了這部電影，他們完全理解並認同了我的所有構想。我對他們的感激之情永遠無法用言語表達。現在，一切都已超越我的掌控，而這正是電影的力量。它是一種交流。我邀請你們去看這部電影，在其中找到自己的影子（因為即使不那麼明顯，你們其實都身在其中），並在它觸動你們的那一刻歡笑、哭泣、驚嘆。現在，我將退後一步，把這部電影交給那些需要它的人。就是你，走進黑暗的戲院，盡情沉浸其中。

祝觀影愉快！

瑪麗

