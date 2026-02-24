《媽的踹爆你》鳥事不斷丈夫缺席 一位母親的崩潰史

★ 2026 奧斯卡金像獎最佳女主角提名

★ 2026 金球獎音樂喜劇類最佳女主角

★ 2025 柏林影展最佳主演

★ 2026 英國影藝學院獎最佳女主角提名

★ 2026 美國獨立精神獎最佳主角

★ 2025 洛杉磯影評人協會獎最佳主演

★ 2025 國家評論協會獎最佳女主角

★ 2026 美國演員工會獎最佳女主角提名

★ 2025 哥譚獎最佳影片等四項大獎提名

「畢生難忘的演出」──浮華世界

「關於母性憤怒的傑作」──Time Out

「蘿絲拜恩靈性充滿」──The Film Verdict

「掏心掏肺、活靈活現」──娛樂週刊

《媽的踹爆你》(If I Had Legs I'd Kick You) 故事講述，瀕臨崩潰邊緣的職業媽媽琳達是一名心理師，家庭工作兩頭燒的她，面對孩子的神祕疾病、長年缺席的丈夫、難纏瘋狂的個案，還有莫名坍塌破了大洞的公寓天花板，鳥事不斷。她試圖尋求心理諮商自救，卻意外與治療師同事槓上關係緊張。眼看充滿危機的生活就要全面失控，她該如何踹爆難關、力挽狂瀾？

《媽的踹爆你》由A24攜手美國才女編導瑪麗布朗斯汀，以心理驚悚的黑色喜劇風格拆解母職神話。《伴娘我最大》金球獎影后蘿絲拜恩火力全開，超神演繹在理智與崩潰之間拉扯的當代母親。荒誕脫序的超現實節奏，交織哭笑不得的焦慮日常，犀利刻畫母性與噩夢一線之隔的極限挑戰。

本片導演瑪麗布朗斯汀（Mary Bronstein），出身紐約的才女導演、編劇、演員，以其直率生猛的作者風格，與擅長描繪複雜女性處境的作品聞名。她最廣為人知的代表作是攜手《芭比》導演葛莉塔潔薇、《橫衝直闖》導演賈許沙夫戴主演的邪典電影《酵母》（Yeast）。瑪麗布朗斯汀耗時八年，改編自身經驗的第二部長片《媽的踹爆你》，由A24製作發行，講述一名職業媽媽面對各種人生窘境而瀕臨崩潰邊緣的寫照。同時除了電影創作之外，她亦為多家學術出版社撰寫女性主義論述的文字著作。3月13日上映。

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象

《媽的踹爆你》。圖/好威映象