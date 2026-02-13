《陽光女子合唱團》票房破5億 翁倩玉親唱《時間之歌》出道60週年最美獻禮

《陽光女子合唱團》翁倩玉回台慶祝破五億票房

《陽光女子合唱團》導演林孝謙與編劇呂安弦兩人，2月12日趕在過年前陪同片中飾演玉英奶奶的翁倩玉參加記者會，翁倩玉提到自己原來是演員入行，但是她覺得大家都應該忘記她是演員出身的，所以在經過了47年之後又回到大銀幕，讓她特別感謝！

雖然在上映這段時間翁倩玉人不在台灣，卻還是不斷關心電影的票房成績，從一開始導演跑映後只看到五個人的時候，跟Judy姊哭哭，也得到翁倩玉的安慰不要放棄繼續努力，後來導演每次有什麼活動都傳訊息給翁倩玉讓她可以感受到台灣的第一手消息和氣氛，翁倩玉就說自己每天都唱「祈禱」。後來他告訴倩玉姐破億的時候，她馬上傳了1個跳舞小熊的貼圖表示開心，後來破四億時她就傳了4個跳舞小熊，可愛的反應也讓眾人笑翻！

《陽光女子合唱團》翁倩玉回台慶祝破五億票房。圖/壹壹喜喜電影提供

翁倩玉親唱「時間之歌」今首播 慶祝出道60週年與諦造紀錄

在《陽光女子合唱團》中翁倩玉說因為每一段都是跟媽媽有關係的戲，所以都是她落淚的點，因此她提到：「母親的愛是無限的，但是時間是有限的。母親為我們煮一頓飯都是買菜、洗菜煮菜很辛苦的弄出來的，有時間就要孝順一點！」她也透露自己母親雖然已經離開，但是她相信母親一直都在身邊，而且一定對於這樣的成績非常高興。

導演林孝謙也特別提到這次為了慶祝翁倩玉出道六十週年，翁倩玉在16歲的時候唱了第一首歌「珊瑚戀」，直到現在都還可以繼續唱歌，今年還會繼續開個人演唱會。林孝謙為她做了「時間之歌」的歌曲，當時在電影中是合唱版本，但是特別為翁倩玉錄製了這首歌，希望為她留住這個故事和聲音，林孝謙也剪輯這曲意義非凡的MV，在2月12日翁倩玉出席的特別場中首播，網路上則會在2月15日上架，他記錄了這部電影從試鏡第一天到拍攝過程，翁倩玉學習指揮、大家學習唱歌跳舞、到上映、宣傳、碰拳、見面會一路剪輯，透過翁倩玉的歌聲陪伴大家。導演說這也是一個創造紀錄的感謝！

眾人拱導演送大紅包給翁倩玉 一億包一萬有望拿6萬

因為翁倩玉在電影中的助攻也是一大亮點，更有記者提問導演是否要包紅包給翁倩玉，當場導演也答允破一億就送出一萬元紅包，目前已有5萬元的紅包，大概有望拿到六萬元的紅包。由於12日晚上小薰也將與翁倩玉一起到戲院跟觀眾見面，導演還特別安排了宜蘭監獄製作的糖果，這是一份從恨變成愛的糖果送給觀眾朋友。翁倩玉也特別提到小薰是演出她比較苦的時期，他真的演得非常好！果然得到了本尊的認證。

《陽光女子合唱團》翁倩玉回台慶祝破五億票房。圖/壹壹喜喜電影提供

《陽光女子合唱團》翁倩玉回台慶祝破五億票房。圖/壹壹喜喜電影提供

《陽光女子合唱團》翁倩玉回台慶祝破五億票房。圖/壹壹喜喜電影提供

《陽光女子合唱團》。圖/壹壹喜喜電影提供