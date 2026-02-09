《冠軍之路》票房破8千萬 蕭美琴副總統點讚：勇敢All in，大步前行

由威剛科技、中華職棒共同出品的年度最熱血紀錄片電影《冠軍之路》，正是所有球迷進入經典賽前最關鍵的一堂「熱身儀式」。今（6）日，不只世界棒球經典賽中華隊 30 位正選名單正式揭曉，《冠軍之路》票房也於同日累積至8026萬元，讓全臺觀眾的棒球魂同步被點燃，無疑成為最佳賽前暖身。從戲院到球場熱血不間斷延燒，也期待更多觀眾把握這波棒球熱潮，再次走進戲院，重溫那段屬於臺灣的冠軍時刻，讓應援聲浪提前響起。

《冠軍之路》不僅重現奪冠歷程，更傳遞運動家精神，成為跨世代討論與感動的熱血體驗，就連副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰與運動部長李洋也親自推薦；球場熱血場景也被搬進戲院，上週舉辦「加油棒應援場」， 更將熟悉的加油棒文化搬進戲院，讓大家看完片還能在啦啦隊帶領之下將那股熱血吶喊出來！

《冠軍之路》透過運動員面對壓力、挫折與選擇的真實歷程，傳遞努力、堅持與團隊合作的核心價值，讓非球迷觀眾、甚至是第一次接觸棒球的孩子，也能從中理解「成功背後的付出」，也因此逐漸成為不少家庭週末觀影與學校團體包場的首選，被視為一部適合跨世代共同觀賞、討論人生課題的勵志作品。

為了讓更多觀眾以輕鬆、有參與感的方式走進戲院，《冠軍之路》也持續以多元形式與觀眾互動，邀請中華隊官方應援啦啦隊CT AMAZE成員Jessy，以及中華隊應援團長小白與 TRAVIS 崔維斯，分別現身北部與南部場次，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援，現場氣氛宛如置身球場熱血沸騰，看台上的熱情與吶喊再次在戲院中重現，不少家長也帶著孩子一同參與，讓電影不只停留在賽事回顧，更成為親子之間共享熱血與情感的全新觀影體驗！

《冠軍之路》邀請中華隊應援團長TRAVIS 崔維斯，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。圖/牽猴子提供

行政院院長卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心棒球場，關心正在集訓備戰經典賽的中華隊國手，也親自推薦紀錄片《冠軍之路》。卓榮泰表示：「臺灣在 2024 年世界棒球 12 強賽中，走過一條不平凡的『冠軍之路』，觀賞紀錄片後，除了為奪冠過程再次感到感動，也為職業選手為國出征的壓力與辛苦，有更深刻的體會。」中華職棒會長蔡其昌會長亦在社群平台分享已有許多團體、公司與學校紛紛包場觀影，直言：「《冠軍之路》是一部值得跟夥伴們分享團隊精神、突破逆境理念的電影，看不懂棒球的人也會很有感觸，再一次向大家推薦！」

副總統蕭美琴先前也到場觀影力挺，她特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全臺灣人心的棒球歷史時刻。她指出：「臺灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見臺灣的名字。」並勉勵大家，無論未來遇到什麼困難，都要像 Team Taiwan 一樣團結一心、勇敢 All in，大步前行。

《冠軍之路》副總統蕭美琴指出：「臺灣的路和這條冠軍之路其實一樣，一路上我們都面臨各種挑戰，但我們終究會以韌性與勇氣，讓世界聽見臺灣的名字。」圖/牽猴子提供(摘自臉書)

從球場到戲院、運動迷到全家大小，《冠軍之路》是一段陪伴不同世代，在此刻重新找回力量與方向的共同記憶。片商也宣布《冠軍之路》2月6日起，12歲以下觀眾於指定影城通路購買《冠軍之路》電影票，即贈限量的紀念充氣加油棒，鼓勵學童觀賞電影。此外，本週六（2月7日）將於台南南台影城、本週日（2月8日）於台中王牌映画影城，與破億電影《大濛》共同舉辦「勇敢＆勇氣聯映特別場」，透過兩部作品串聯臺灣人在逆境中選擇前進、彼此扶持的精神故事，聯映場現正開賣中，期待吸引更多觀眾一同走進戲院，從故事中理解勇敢與勇氣的意義。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權；威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。紀錄片《冠軍之路》現正全臺盛大熱映中，邀請所有正在為夢想努力的人，走進戲院，一起感受屬於每個人的冠軍之路。更多資訊👉《冠軍之路》官方臉書

《冠軍之路》邀請富邦悍將啦啦隊成員 Jessy現身戲院。圖/牽猴子提供

《冠軍之路》邀請中華隊應援團長小白帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。圖/牽猴子提供

《冠軍之路》邀請中華隊應援團長小白帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。圖/牽猴子提供

《冠軍之路》。圖/牽猴子提供