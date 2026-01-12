《午夜之花》貧窮真的會逼死人 北川景子為了孩子走向深淵

電影《午夜之花》(Night Flower)為導演內田英治繼五年前以《午夜天鵝》榮獲日本奧斯卡最佳影片後，再次自編自導的原創人性之作。找來過往總給人亮眼形象的北川景子飾演一名為了替孩子完成夢想，不惜非法販售毒品的單親媽媽。北川景子在片中幾乎全素顏演出，蒼白的肌膚和染成藍色的頭髮更添幾分遊走在邊緣的神秘感。

至於與她搭檔，負責在交易時保護她的地下格鬥選手多摩惠，則由以《全裸監督》一戰成名的森田望智演出。兩人在片中相互扶持，將女性之間最真摯的情誼展露無遺，被生活逼到絕境的北川景子，甚至直接向森田望智喊話「我希望你可以成為我的家人，和我一起守護我的孩子！」兩人突破性的動人演出也分別獲得報知電影獎最佳女主角、最佳女配角肯定。

《午夜之花》片中另外兩位男演員佐久間大介和澀谷龍太則都是音樂人出身，因此北川景子笑稱私下三人常常一起聊音樂，加上這一次在片中有唱歌的戲，讓她開拍前緊張不已，特別向主唱出身的澀谷龍太討教，得到的回覆是：「唱歌重要的不是技巧，而是靈魂！」

北川景子坦言，自己和內田英治導演因拍攝日劇《落日》結緣，當時內田導演便向她表示「下次我親自擔任編劇的作品，希望能再次邀請你演出！」因而促成了此次的合作。近年為人母的北川景子分享自己讀劇本時，對於夏希為了實現孩子的夢想，不惜一切豁出去的作法，相當有感觸，「片中夏希的選擇有點極端，但我認為每個父母在教養孩子的過程中都會犯錯，但是夏希始終非常努力嘗試、摸索該如何盡全力養育孩子，這點讓我很感動。」

《午夜之花》。圖/天馬行空提供

現已為人母的北川景子也笑稱，和片中飾演夏希兒女的小演員相處非常融洽，「拍攝經常從早到晚，我很快就發現，如果兩個小演員玩得太久，他們會累到睡著。所以我會盡量避免跟他們玩比較劇烈的遊戲，也努力想辦法讓孩子們保持精力充沛到晚上。不過，即便我並沒有刻意扮演母親的角色，他們也很快就和我建立了親密的聯繫，就彷彿像真正的母子互動般自然。」《午夜之花》將於2月6日在台上映。

《午夜之花》故事講述，單親媽媽夏希（北川景子 飾）為了躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，雖然日夜兼職拚命工作，仍難以維持生計。某天夜裡，她偶然撞見有人在買賣毒品，為了孩子的夢想，她決定放手一搏。夏希遇見了內心孤獨的格鬥選手多摩惠（森田望智 飾），她自願成為夏希的保鑣，兩人組成搭檔，進行更危險的交易。然而，一位女學生意外身亡，卻讓她們的命運有了意想不到的轉變…。超值預售套票今日於天馬行空表單、博客來售票網開賣，購買單人套票，即可獲得「A3中文紀念海報」壹張。更多資訊👉天馬行空粉絲團

