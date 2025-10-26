《犯罪101》雷神x綠巨人x暴風女 超級英雄偷珠寶「羅浮宮」犯罪事件驚世重現

「雷神」克里斯漢斯沃又一動作懸疑鉅片曝光，在《犯罪101》(CRIME 101)中化身神出鬼沒的大盜，與「浩克」馬克魯法洛所飾演的警探展開諜對諜的終極對決，首支預告震撼曝光，與近日法國羅浮宮驚天劫案高度相似的電影主題，引爆網路上的熱烈討論。同樣是價值連城的珍稀珠寶竊案，這次預告上線的時間點讓網友議論紛紛，懷疑會不會是電影宣傳的操作。

除了克里斯漢斯沃與馬克魯法洛的超級英雄集結，「暴風女」荷莉貝瑞也加入這場世紀劫案，其他豪華卡司還包含《蝙蝠俠》貝瑞科根，以及以《巴布狄倫：搖滾詩人》提名奧斯卡獎最佳女配角的美艷女星莫妮卡巴巴羅。

首次與荷莉貝瑞演對手戲的克里斯漢斯沃，意外透露自己從沒這麼慌張過：「我超久以前就已經是荷莉的粉絲了！老實講，第一天要在鏡頭前跟她對戲的時候，我整個超緊張的。你能想像嗎？我坐在她對面還得假裝冷靜，克制自己不要一直盯著她、被她的演技震到說不出話來。」不過顯然人緣超好的克里斯真的過慮了，奧斯卡影后荷莉貝瑞在訪談中提到：「他已經成了我全世界最愛的人之一了！他真的是個非常正直的人，在我們拍這部電影時，有一個瞬間他站出來替我說話、替我撐腰。就在那一刻我就知道，我會一輩子支持這個人、做他的粉絲！」

改編自知名作家唐溫斯洛(Don Winslow)廣受好評的同名小說，《犯罪101》不僅是一部貓捉老鼠的犯罪鬥智電影，更是一場燒腦的頂尖對決，飾演神偷的克里斯漢斯沃宛如現代羅賓漢，專挑有錢人下手，獨特的原則確保不會有人在行動中受傷，甚至提供水給被他關在後車廂的警衛。但是在進行「最後一票」的終極劫案時，他遭遇到意想不到的危機和人生抉擇，價值數百萬美元的行動風險持續升高，獵人與獵物之間的界線也逐漸模糊，克里斯漢斯沃大讚：「這是一部超級有魅力、讓人整個被吸進去的電影！會讓你緊張到心臟狂跳、坐立難安直到最後一秒！」《犯罪101》2026年2月26日（週四）正式上映。

《犯罪101》。圖/索尼影業提供

《犯罪101》改編自知名作家唐溫斯洛(Don Winslow)廣受好評的同名小說。圖/索尼影業提供