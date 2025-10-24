【影評】舒淇執導《女孩》影展大放異彩，這部電影究竟怎麼樣？

舒淇自編自導的首部電影《女孩》（Girl）是以自然寫實拍法（偶有幻想夢境的處理）來刻畫少女成長傷痕以及憂鬱陰影。故事背景為八十年代末到台灣中下階層，影片對於家庭回憶裡的家暴、貧困與父親酗酒的描繪佔比頗重。

視覺上基隆地景的山坡建築、階梯巷弄，高低起落，蜿蜒壅塞，對比遠景的港口，讓現實環境的窘迫，更能感受到角色明顯的窒息感（無論是女孩還是母親），鐵窗內外的互望尤其鮮明。父權暴力如影隨形（掐著脖子的意象），父親角色幾乎成為負面人物的標準類型，應該說這個幾乎是傳統家暴受害家庭的範例形象，這樣的成長陰影的確深深烙印在創作者心中。

余靜萍的攝影很好，精準捕捉到寫實殘酷又童真夢幻的氣息，不僅有美感還有張力。跳耀斷裂、多重時序的鏡頭剪輯，讓電影宛如創作者在記憶中尋覓那些生命中難以忘懷的片刻，看到剪輯指導是張叔平，就不讓人意外了，但對於敘事結構來說，這樣的風格會比較有疏離感。另外，不知道是否刻意為之，作品有些的粗糙毛邊，雖說這倒是也符合新導演初次執導的真實氣息。

電影裡的電視螢幕不停播放當時的綜藝節目，我們可以看到畫面上有張國榮（對於舒淇應該格外有意義）、蔡琴、齊秦等八十年代的巨星身影（後兩位我就不清楚原因）。以及一堆華語八十金曲當背景音樂，王傑「一場遊戲一場夢」、鄭怡「心情」、蘇芮「跟著感覺走」等等。藉由這些流行文化的印記，很容易帶進懷舊的時代氛圍。

還有MTV視聽中心（一般人可能都不知道的獨特觀影場所）的場景，也出現侯孝賢導演多部作品的海報，明顯就是種致意（店家會貼一堆國片而非好萊塢電影的海報，真的好超現實）。當然電影開場的地點就是侯孝賢導演、舒淇主演的《千禧曼波》的基隆中山陸橋，這已經成為一種影史標記，也是在致敬。

嚴格來說本片是雙女主，白小櫻很自然穩定，她有撐起這麼創作者自我投射的角色。飾演母親的 9m88 能從少女演到中年，她的表演成熟度已經不可同日而語，如果今年有報名金馬，影后入圍不是問題。

這是創作者自我療癒的作品，是兩代台灣女性的生命困境，她渴望著鐵窗或是牆外的自由陽光，就像是女主角白小櫻穿過草叢爬出深淵，生命一定有不同的可能，只有改變才能有轉變。

