2025金馬Ｘ司法影展：《我的爸爸是死刑犯》《丟包阿公到我家》等佳片促進社會深度思辨

2025金馬影展與司法院再度連袂推出「金馬X司法影展」，持續打破分界，透過電影促成理解與對話發生。今年精挑六部精彩強片，包括唐福睿導演的《丟包阿公到我家》、紀錄片導演李家驊的《我的爸爸是死刑犯》，以及四部國際影壇佳片《最後的棋局》（The Final Piece）、《記憶風暴》（Father）、《我15歲，你在乎嗎？》（No Dogs Allowed）、《急診室的難題》（Adam's Sake），所有影片皆為台灣首映。

邀請觀眾一起用深入淺出的方式，關注移工勞權、老人長照、死刑和兒少權益等與台灣社會息息相關的重要議題。這些影片除了在台北金馬影展期間，也會在台中、高雄放映，並搭配映後講座，盼能激起更豐富的思辨。

今日（10/21）舉辦「金馬X司法影展」開幕記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋和《丟包阿公到我家》的監製董成瑜、主演小薰（黃瀞怡），以及《我的爸爸是死刑犯》導演李家驊蒞臨現場。謝銘洋代理院長表示：「電影是最好的橋樑，透過影像讓法律走入人民心中，司法影展正是這樣持續的社會對話，讓電影人與法官們跨界交流，思考當代法治的價值和意義。」除了選映佳片，司法院也持續在金馬創投會議設立「司法劇集創作獎」和「司法電影創作獎」，鼓勵更多司法主題的影像創作，拉近司法與民眾的距離。

法院代理院長謝銘洋蒞臨「金馬X司法影展」開幕記者會。

《丟包阿公到我家》監製董成瑜表示：「希望透過電影中客家和菲律賓移工兩個家庭的對比，讓觀眾從不同的角度看待事情，看見不為人知的家庭故事。」小薰（黃瀞怡）也感性地說：「在電影中飾演的角色其實跟自己的原住民身分有異曲同工之妙，就像是這片土地的縮影，因此很有感觸。」

《我的爸爸是死刑犯》導演李家驊談起作品也表示：「自己從前很容易幫人貼標籤，透過紀錄片拍攝接觸司法議題後，才發現人有很多面向，希望大家在討論議題時，都能先把所有人當成一個『人』來看待。」

《我的爸爸是死刑犯》導演李家驊。

金馬執委會執行長聞天祥也與現場嘉賓分享本屆六部嚴選作品。唐福睿導演攜手鍾孟宏編劇的《丟包阿公到我家》，邀來金馬獎得主劉冠廷與編舞家張曉雄演繹父子情，黃瀞怡（小薰）吸睛表現和菲律賓演員安潔兒艾奎諾驚豔獻上客語演出，以台灣、菲律賓兩地雙線敘事，描繪移工照護長者的台灣社會實況。

紀錄片導演李家驊的《我的爸爸是死刑犯》將視角轉向加害者子女，透過鏡頭呈現悲劇籠罩如何影響他們的成長。日本名導熊澤尚人的《最後的棋局》，找來日本男星坂口健太郎、影帝渡邊謙主演，以殺人案件為引，揭開棋壇天才的唏噓身世，高潮迭起的懸疑緝凶裡也暗藏省思。

「金馬X司法影展」開幕記者會

代表斯洛伐克角逐奧斯卡最佳國際影片的《記憶風暴》，從家庭憾事的真實事件汲取靈感，刻畫男性經歷衝擊後的巨大傷痛與自責心理，從司法審判到家庭關係等多重面向，將社會新聞的嗜血頭條轉化為有血有肉的人性見證。

同樣取材真人故事的《我15歲，你在乎嗎？》，則以雙重戀童的罕見角度挑戰禁忌議題，警醒力道不容忽視。《急診室的難題》探索醫療中的人性與制度衝突，不僅寫實呈現第一線的日常困境，以及法令、兒童福祉與個人利益的拉扯，道德鋼索上的掙扎令人糾結又揪心。

除了「金馬X司法影展」六部片單，金馬影展也推薦四部帶有司法議題的佳片，歡迎觀眾來影展觀賞交流。包括《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙描繪女獄友透過歌聲唱出動人生命的《陽光女子合唱團》；紀錄片導演張明右《同一條船下》講述東港運毒案被冤者的翻案困境與就此失去的人生；《137號案件》（Case 137）取材法國黃背心運動期間多起控訴警方執法爭議的真實案例，凸顯警察內部督察的矛盾掙扎；《心的證言》（We Believe You）則將鏡頭轉向父母爭取監護權的場景，電影不僅以實時拍攝長篇幅的法庭攻防，還直接請出真正的律師參演，讓觀眾彷彿置身庭上聽取兩造證詞。

「金馬X司法影展」六部作品除了在金馬影展「罪與罰」單元放映，也將在11月29日至30日於台中、高雄展開巡迴放映，並在映後舉辦深度座談，邀請法界人士與不同領域專家進行跨域對話，從影片延伸討論司法議題，反思台灣當前現狀。更多「金馬X司法」影展的介紹與購票方式請見金馬影展官網，台中、高雄巡迴放映相關資訊，可至👉「司法影展」官網 👉「司法影展」臉書粉絲專頁

《丟包阿公到我家》監製董成瑜、主演小薰。

「金馬X司法影展」開幕記者會

「金馬X司法影展」開幕記者會