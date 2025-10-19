《火與水：阿凡達電影製作特輯》全球爆紅巨作祕辛大公開

由二十世紀影業與光影風暴娛樂攜手打造的兩集紀錄片《火與水：阿凡達電影製作特輯》，將於11月7日獨家在 Disney+ 上線！本片深入揭露榮獲奧斯卡最佳視覺效果獎、橫掃全球票房的《阿凡達：水之道》幕後製作過程，並搶先曝光即將於12月18日全台院線上映的年度壓軸巨作《阿凡達：火與燼》精彩畫面。

紀錄片收錄大量獨家幕後花絮、概念藝術解析，以及導演詹姆斯卡麥隆、主演山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、凱特溫斯蕾、席格妮薇佛、與傳奇製作人強藍道等人的訪談內容，帶領觀眾一窺科幻電影《阿凡達》系列的創作歷程與技術挑戰。

為了拍攝這部史詩級作品，製作團隊橫跨美國曼哈頓海灘、聖佩德羅、夏斯塔湖、海峽群島，到巴哈馬、夏威夷與紐西蘭等地，跟隨演員與技術團隊，見證他們如何精進水下動態捕捉技術，並在一座先進的68萬加侖水槽中學習自由潛水，打造出潘朵拉星球的壯麗水下世界。

在《阿凡達：火與燼》上映前夕，這部紀錄片絕對是影迷不可錯過的暖身之作！透過深入的幕後視角與創作訪談，進一部了解潘朵拉星球的美麗與技術奧秘，也能讓觀眾在觀影時更加能沉浸式的感受《阿凡達》宇宙的磅礴魅力。

《火與水：阿凡達電影製作特輯》的幕後團隊陣容堅強，由詹姆斯卡麥隆與瑞桑奇尼擔任執行製作人，導演兼製作人為湯瑪斯‧C‧格蘭，編劇兼製作人為理查布萊姆，創意總監為羅伯特格洛瓦奇，攝影指導為約翰格里沙姆，訪談攝影指導為史蒂文威克斯，創意顧問則是傑夫伯迪克。

《火與水：阿凡達電影製作特輯》奧斯卡團隊帶你一窺潘朵拉星球幕後祕辛。圖/Disney+ 提供