65年前花蓮歷史影像搭配林強配樂 4部台灣紀錄片入圍日本山形影展獲盛讚

被譽為亞洲紀錄片殿堂的日本山形國際紀錄片影展（Yamagata International Documentary Film Festival）於10月9至16號登場，今年台灣紀錄片表現亮眼，共有四部作品入圍競賽，創下歷年之最！

國家電影及視聽文化中心「Taiwan Docs 台灣紀錄片海外推廣平台」亦趁勢與山形影展推動合作，促成「台日家庭電影：小規格、大宇宙」單元，聚焦中心藏品，其中更放映山形與花蓮同樣在1960s拍攝的歷史影像，在此刻更顯珍貴。

影視聽中心與山形影展合辦台灣之夜，擴大台灣紀錄片和影人的國際交流與曝光。國家電影及視聽文化中心執行長杜麗琴於活動當晚致詞，表示：「非常開心今年可以與山形影展合作特別單元並舉辦台灣之夜，期待紀錄片跨越文化創造的交流與連結。」研究策展處處長林木材則強調，山形影展與TIDF台灣國際紀錄片影展淵源深厚，希望兩者的友誼和夥伴關係能長遠繼續，並歡迎大家參加明年五月舉辦的第十五屆TIDF！

四部入圍競賽之台灣紀錄片團隊也全數到場，包含入圍「亞洲千波萬波」競賽並將於影展世界首映的《烤火房的一些夢》導演Sayun Simung、《侯硐奇譚》導演宋承穎、胡清雅；以及入圍「國際競賽」的《日泰小食》導演冼澔楊、《公園》導演蘇育賢。逾100位來自世界各地的紀錄片工作者與台灣影人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。

《侯硐奇譚》收錄台灣侯硐十幾個異事奇聞。圖/Taiwan Docs提供

「台日家庭電影：小規格、大宇宙」單元亦於日前放映完畢，精選去年台灣國際紀錄片影展（TIDF）策畫之「無題之卷：小規格業餘電影，還有其他」單元中的系列作品，放映來自影視聽中心的8mm膠卷藏品，並邀請單元共同策展人史惟筑從旁補充脈絡。片單包含日治時期1935至1943年間鹿港大家族丁家的丁瑞魚醫生，與紀實攝影師許蒼澤於1960-70年代拍攝家人與生活的影像紀錄。動人的日常紀實影像跨越時空，與日本本地的小規格家庭電影遙相對話，活動場場爆滿、獲得廣大迴響。

此外今年備受關注的節目，還有與花蓮影視基地合作的「重返：山形 X 花蓮1960s」。影視聽中心致力保存影音文化資產，本節目自台影新聞片開放資料庫中擷取1960年代的花蓮切片，將之與同年代的山形市的紀錄影像串連，更邀請到林強為影像配樂，透過與藝術家、音樂家跨界再創作與再詮釋，將藏品轉化為與大眾產生情感連結的影像作品，帶領觀眾重返兩座城市1960s的生活記憶，也呼應近集年臺日經歷重大事件時互助的珍貴友誼。

國家影視聽中心Taiwan Docs持續與國際重要紀錄片單位維繫良好關係，透過不同合作管道積極推展台灣紀錄片於海外曝光，並協助台灣創作者踏入國際、建立網絡，進而與產業接軌。更多消息👉國家電影及視聽文化中心官網

《日泰小食》描繪位於香港南邊的離島長洲海邊的雜貨攤。圖/Taiwan Docs提供

《烤火房的一些夢》於今年山形影展世界首映。圖/Taiwan Docs提供

今年日本山形國際紀錄片影展台灣紀錄片共有四部作品入圍競賽，創下歷年之最！圖為《公園》劇照。圖/Taiwan Docs提供

「台日家庭電影：小規格、大宇宙」單元共同策展人史惟筑開場介紹。圖/Taiwan Docs提供

國家影視聽中心研究策展處處長林木材於山形影展台灣之夜致詞。圖/Taiwan Docs提供

國家影視聽中心執行長杜麗琴於山形影展台灣之夜致詞。圖/Taiwan Docs提供

山形影展台灣之夜與會嘉賓大合照。圖/Taiwan Docs提供