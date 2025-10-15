2025金馬影展追憶勞勃瑞福：《虎豹小霸王》《刺激》《往日情懷》《天生好手》等7部作品獻映

美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford，1936-2025）9月16日辭世，震撼影壇。紀念這位影壇傳奇，本屆金馬影展選映《虎豹小霸王》、《刺激》、《往日情懷》、《天生好手》、《遠離非洲》等5部演出代表作，以及2部執導經典《凡夫俗子》、《大河戀》，致敬這位才華洋溢的電影人。

2002年榮獲奧斯卡榮譽獎的勞勃瑞福，不僅紅極一時，創造許多銀幕經典形象，也演而優則導，以《凡夫俗子》奪得奧斯卡最佳影片及導演。而他推動成立的「日舞影展」更是獨立電影與影壇新銳的重要舞台，影響層面遠超乎一般偶像巨星。

勞勃瑞福在成名作《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969）與保羅紐曼共譜一冷一熱的西部情誼，一反傳統類型的嚴肅調性，反而洋溢浪漫與幽默，插曲〈Raindrops Keep Fallin’ on My Head〉琅琅上口傳唱至今。他在片中的綽號「日舞小子」也成為日舞影展名稱的由來。

另一部與保羅紐曼合作的騙中騙經典《刺激》（The Sting, 1973），兩人在片中既像師徒也是戰友，聯手坑黑幫老大一筆，兼為好友復仇。本片除了締造票房佳績，也榮獲最佳影片、導演等7座奧斯卡，更讓勞勃瑞福脫穎而出提名影帝。

《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供

勞勃瑞福外貌俊俏，主演文藝愛情片理所當然，但他慎選劇本，眼光獨到。與芭芭拉史翠珊合演的《往日情懷》（The Way We Were, 1973），是基於對導演薛尼波拉克的信任，加上故事不只風花雪月，還觸及麥卡錫主義等時代政治背景，他也為貴公子角色賦予更深邃的內在。

薛尼波拉克與勞勃瑞福合作的另一部愛情經典《遠離非洲》（Out of Africa, 1985），女主角由梅莉史翠普擔任，她也對勞勃瑞福的銀幕魅力讚不絕口，兩人浪漫的對手戲風靡全球，豪奪奧斯卡最佳影片與導演等7項大獎。

另一部名作《天生好手》（The Natural, 1984），勞勃瑞福詮釋昔日棒球神童，在消失多年後重返球場，既要面對職棒黑幕，也要重拾失落的純真，影片高潮迭起，被譽為影史最佳棒球電影之一。

《往日情懷》（The Way We Were, 1973）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供

金馬片單還囊括兩部勞勃瑞福的導演代表作。《凡夫俗子》（Ordinary People, 1980）講述中產階級家庭面對兒子意外離去的創傷，厚積薄發，首執導筒便擊敗強敵《蠻牛》、《象人》獲得奧斯卡最佳影片與導演。《大河戀》（A River Runs Through It, 1992）則透過舒緩節奏，闡述美國西部山林河畔的手足情誼與自然之美，不僅觸動人心，更捧紅布萊德彼特，儼然象徵好萊塢男神的傳承，導演評價也水漲船高。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定👉金馬影展 TGHFF 粉絲專頁，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

《天生好手》（The Natural, 1984）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供

《凡夫俗子》（Ordinary People, 1980）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供

《大河戀》（A River Runs Through It, 1992）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供

《遠離非洲》（Out of Africa, 1985）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供

《刺激》（Sting, 1973）勞勃瑞福。圖/台北金馬影展提供