《陰陽眼見子》原菜乃華挑戰靈異喜劇 圓眼睛被讚適合演驚恐

電影《陰陽眼見子》(THE GIRL WHO SEES)改編自泉朝樹同名恐怖喜劇漫畫《見える子ちゃん》，漫畫累計發行數量突破330萬冊，於角川、Niconico漫畫、pixiv漫畫等平台的累計觀看次數更是超過9,000萬次，並翻譯成13種語言於全球發行！

《陰陽眼見子》真人版電影由擅長描寫恐怖及懸疑氣氛的知名導演中村義洋執導，集結一票時下高人氣新星：原菜乃華、久間田琳加、Naenano、京本大我、山下幸輝等人同台演出。這也是近期以《鈴芽之旅》紅透半邊天的原菜乃華首次主演商業電影，她坦言收到主角見子的演出邀約時感到受寵若驚，她笑稱：「去試鏡時，他們說我的眼睛很圓，很適合表現驚訝及驚恐的情緒！」

原菜乃華也坦言剛開始演出時，對於該如何表現出明明很害怕，但又要看起來很淡定，不能顯露於色的落差感到很艱難，「我的特寫鏡頭很多，一開始我以為自己已經很壓抑恐懼表情了，但導演跟我說要再更收斂一點，感謝導演的耐心指導，讓我多注意演不細微的動作、眼神的移動、眨眼方式，讓我漸漸抓到感覺，完成演出！」最終，原菜乃華的演出成果也獲得導演中村義洋和原著作者泉朝樹大力讚賞，甚至直呼這部電影如果沒有原菜乃華，就無法成立了！

原菜乃華笑稱拍攝過程中最有趣的部分就是和「鬼演員」們對戲，特別是飾演小男孩鬼魂的童星，「他非常可愛，休息時間一直在唱歌，還會主動找我聊天，甚至坐在我腿上玩，但是當他準備出場，畫好鬼妝出現在我面前對我笑時，真的嚇死我了！」此外，對於此次以高中校園生活為主要場景，原菜乃華也開心表示，自己讀高中時剛好因為新冠疫情肆虐，上學都必須戴口罩、保持社交距離，很難和同學們近距離相處，沒辦法經歷正常的校園生活，因此這次能藉由電影，和同年齡的演員們久間田琳加、Naenano等人，一起度過青春洋溢的校園生活，真的非常幸福，「這種和同班同學們一起歡樂地相處、一起籌備、參加活動的感覺非常有趣，讓我覺得自己彷彿迎來遲到的青春生活呢！」《陰陽眼見子》10月3日在台上映。

某天突然能「看得見」靈體的女高中生．見子（原菜乃華 飾），在被各種恐怖的妖魔鬼怪包圍之際，見子選擇的生存方式竟然是「假裝看不見」。就連好友小華（久間田琳加 飾）被死去親友的靈體附身，或是隔壁班同學幽里亞（Naenano 飾）識穿她有陰陽眼，見子也只能選擇徹底無視！就在這時，班導開始休產假，改由遠野老師（京本大我 飾）代課。不知為何神秘的靈體糾纏上了遠野，甚至使得小華的身體變差，最後竟然昏倒了。為了拯救小華，見子不惜與幽里亞、昭斗（山下幸輝 飾）一同追查靈體的謎團，逐步揭開駭人的真相。她們是否能拯救好友、平安迎接文化祭的到來呢？

