《全力奔跑》姜九榮0.02秒的遺憾 韓國跑最快男兒的逆境人生

★ 取材韓國百米名將金國榮的真實經歷，僅差 0.02 秒無緣世界大賽，揭開夢想背後的失敗陰影，捕捉那轉瞬就能改寫命運的關鍵一步！

★ TWICE 多賢大銀幕首挑戰田徑運動員角色，高難度演出衝刺「最快紀錄」！

★ 理工歐巴河錫辰時隔九年重返大銀幕，與《愛的迫降》李新英展開一場跨越時空的極限賽

道對決！

《全力奔跑》故事講述，大韓民國男子 100 公尺最快紀錄是 10 秒 07，而世界田徑錦標賽的參賽標準是 10 秒 05，兩者之差，僅有 0.02 秒。

姜九榮是韓國跑得最快的男人，卻始終無法跨越那道差距，登上國際舞台。運動傷害、離婚危機與禁藥醜聞接踵而至，全盛時期已過的他，被社會貼上「失敗者」的標籤。他曾經是年少無憂的高中學生姜勝烈，比足球跑得還快，追逐著田徑跑道上的女孩身影，向嶄露頭角的短跑新星立下戰帖。在迎風衝刺的自由與快感中，勝烈逐漸愛上了跑步，就此展開一場怦然心動的青春旅程，卻也迎來短跑帶給他的人生難關與衝擊。

在人生的跑道上，九榮與勝烈並肩迎向終點。夢想與汗水交織的旅程，不只是衝刺的瞬間，更是將熱情與青春永遠刻印在記憶裡的篇章。最後一次機會能夠奪下國際賽的參賽資格，九榮能夠突破極限、達到目標嗎？10月24日上映。

《全力奔跑》。圖/原創娛樂提供

【關於導演】

以體育與青春題材嶄露頭角的韓國新銳創作者—李承勳 Lee Seung-hun

活躍於韓國電影界的新一代導演，曾任 《搖擺男孩》(Swing Kids, 2017) 助理導演。在電影幕後工作耕耘多年的李承勳，因而對故事與視覺有敏銳的觀察力，更展現了他在商業與藝術電影領域之間自由轉換的能力。

他的作品常探索人與極限、人與時間的關係，以及人物在壓力或限制中如何突破自我。從早期以短片或紀錄片形式進行創作，本次以《全力奔跑》首擔任長片導演，從競速視角側寫青春與夢想的樣貌，作品風格發展漸趨成熟與多樣，前景可期。

《全力奔跑》。圖/原創娛樂提供

《全力奔跑》。圖/原創娛樂提供

《全力奔跑》。圖/原創娛樂提供

《全力奔跑》。圖/原創娛樂提供