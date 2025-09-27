【影評】《一戰再戰》李奧納多新片成生涯最佳，奧斯卡頭號種子

先簡單短評，保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）最新力作《一戰再戰》（One Battle After Another），絕對是PTA有史以來最為暢快淋漓，充滿速度刺激感的作品，難怪一試映立馬成為明年奧斯卡的頭號種子。也難怪本片不給三大影展首映，但在口碑好評上直接打敗一堆影展片登頂（這樣獎季的操作很少見）。

電影以162分鐘的篇幅，鋪陳一段包含強烈種族議題，既有私密情感又充滿政治寓言行的動作史詩，以類似70年代風格的政治驚悚動作類型，父女相依為命的親情、仇家契而不捨的追捕，當中更包裹著血緣恩仇的複雜牽扯，這樣看似主流商業類型的通俗元素，PTA 以創作能量賦予一種更高層次的詮釋視角，這是關於國家命運、種族移民的當下政治寓言。

電影取材自美國小說家品欽（Thomas Pynchon）的作品《葡萄園》》（Vineland），並且改編成類似三K黨的美國極右派神祕組織推行的種族純化的陰謀。李奧納多飾演的嬉皮形象的革命份子鮑勃，在電影中段後，只能整日看著電視呼麻，追憶那些輝煌歲月，而現實世界的殘酷恐怖依舊持續著，那些並非嗑藥呼麻後的幻覺，真實的恩怨舊帳，正不斷追緝著鮑勃的生活，還有他已經淡忘模糊的回憶中。

電影幾乎從第一幕就開始催足馬力，全片大都維持這緊湊高張力的節奏、火花四射的情節轉折（最後西部起伏公路的對決設計真是精彩）。導演將荒謬喜劇、政治寓言、黑色驚悚與高強度爆破動作融為一體，可以想到導演過去《性本惡》那種70年代黑色犯罪電影的再升級，然後再加上科恩兄弟的《險路勿近》（No Country for Old Men），那種肅殺剛硬又充滿曖昧性的追逐逃亡。還有那很老派的「通關密語」簡直復古感十足。

《一戰再戰》。圖/華納兄弟提供

男主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）詮釋這樣神經質的過氣人物角色，幾乎是他這幾年《千萬別抬頭》、《花月殺手》這類性格缺憾的怪異角色的某種延續，但這個千里救女慈父的角色，雖然稱不上英勇，但絕對夠暖夠有愛。不過電影MVP還是同為奧斯卡影帝的西恩潘（Sean Penn）。

西恩潘飾演的洛克賈上校（Col. Steven J. Lockjaw）幾乎算是邪惡版《絕命追殺令》(The Fugitive)的湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones），加上《恐怖角》（Cape Fear）的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）那樣乖張狂妄的暴烈性表演，有幾幕甚至大特寫他的臉部，幾乎塞滿整個銀幕，導演PTA盡情放大他的演繹能量，而這個角色甚至比剛剛提到的那些前輩們還更複雜，明年奧斯卡他是全片最有機會的一位。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

