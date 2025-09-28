《鬼吹簫》魔笛手進化了 德國民間傳說變身奪命鬼怪

★啟發自德國駭人民間傳說「花衣魔笛手」

《惡靈古堡》團隊打造恐怖鉅片《鬼吹簫》（英文片名：The Piper），故事描述一位年輕的作曲家得到千載難逢的機會，要負責完成她過世導師所遺留下來的協奏曲，但她很快就發現演奏這首曲子將帶來致命的後果，她也漸漸發掘出這段旋律令人不安的起源，以及隱藏在背後的黑暗力量……《鬼吹簫》將於10月9日全台大銀幕駭人上映。

《鬼吹簫》啟發自德國駭人民間傳說「花衣魔笛手」，該傳說講述一個神秘的吹笛人用笛聲引誘孩子們走到山洞裡，然後就消失得無影無蹤。《鬼吹簫》將「花衣魔笛手」轉型成一種全新的鬼怪，同樣對孩子們虎視眈眈。導演艾林格索羅森（Erlingur Thoroddsen）表示：「我受到《大白鯊》和首集《半夜鬼上床》的啟發，在這些電影裡你時不時就可以看到鬼怪的一部份，但它們始終潛藏在黑暗中。我們無法看到它的全貌。」透露這樣的處理方式，艾林格索羅森希望能讓劇情高潮更加刺激。

英國女星夏綠蒂霍普（Charlotte Hope）在知名影集《權力遊戲》裡飾演「小剝皮」的情人「米蘭達」，這次她在《鬼吹簫》裡飾演一名音樂家「梅蘭妮」，獨自扶養聽障女兒「柔依」的她，希望盡快在音樂界往上爬，因此不顧旁人的反對，挖出導師「凱瑟琳」生前未完成的「兒童協奏曲」，想替她完成這份作品。

據說凱瑟琳是為了銷毀這份樂譜，才不幸葬身火海。然而，梅蘭妮在聽過凱瑟琳遺留下來的錄音後，周遭開始出現幻象，甚至不時會流鼻血，被鬼上身逼他作曲，她經過調查後發現，聽過這首「兒童協奏曲」的孩子都消失了，讓她開始猶豫是否要完成這份樂譜……孩子集體消失的情節，讓人聯想起今年叫好又叫座的恐怖片《凶器》。

英國已故資深男星朱利安山德斯（Julian Sands）因為演出經典電影《窗外有藍天》而聞名，其後又陸續參演《千禧三部曲Ｉ：龍紋身的女孩》等好萊塢電影，也曾經參與台灣導演林書宇執導的馬來西亞電影《夕霧花園》。2023年，朱利安山德斯在加州登山時失聯，五個月之後才在山區發現遺體，享壽65歲。《鬼吹簫》是朱利安山德斯生前最後參與的幾部電影之一，他在片中飾演一名野心勃勃的指揮家「古斯坦夫森」，委託梅蘭妮完成凱瑟琳的遺作，精湛演技廣獲觀眾好評。導演艾林格索羅森說：「他是我最喜歡的演員之一，他只要在電影裡出現，你就會覺得這部片一定會很有趣。」

導演艾林格索羅森表示，當他撰寫《鬼吹簫》的劇本時，就知道本片成敗關鍵是音樂的好壞，後來，製作團隊找來曾經為《養鬼吃人》、《地獄魔咒》、《凶兆》等經典恐怖片配樂的知名作曲家克里斯多福楊（Christopher Young）為本片配樂，讓他覺得根本是「美夢成真」。艾林格索羅森說：「我對這部電影最自豪的部分，就是它的音樂好到不得了。」《鬼吹簫》將於10月9日全台大銀幕駭人上映。

