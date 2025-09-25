10月12部老電影推薦：《亂世兒女》愛情騙子玩轉歐洲貴族50年後依舊經典

誰說好看的電影一定是新片！為響應聯合國教科文組織訂定之每年10月27日「世界影音遺產日」，國家影視聽中心除了於十月底舉辦系列活動，更推出期間限定強檔「新的老電影：國際修復新選」，特選一系列保證好看的影史寶藏：庫伯力克大師斥資千萬美金的鉅作《亂世兒女》（1975）、「叛逆型男」詹姆斯狄恩的出道處女作《天倫夢覺》（1955）、日本異色大師增村保造的《清作之妻》（1965）等片，加上影視聽中心近期修復完成的《小丑與天鵝》（1985）、《美人圖》（1985），各國的罕見經典只在此時齊聚大銀幕！

資深影迷對《鬼店》（1980）、《發條橘子》（1971）等庫柏力克導演的名作如數家珍，卻不見得有看過同為他執導的作品《亂世兒女》。這部1975年在英國上映的電影，改編自英國作家威廉·薩克萊（William Makepeace Thackeray，1811年7月18日－1863年12月24日）的同名小說，描繪了十八世紀英法戰爭期間，愛爾蘭青年巴利·林登跌宕起伏的人生。巴利藉由賭博手段和與貴族寡婦林登夫人結婚，成功躋身上流社會，卻因家庭破裂與命運變幻最終走向衰落。庫柏力克處理古典題材時游刃有餘，讓人沉浸在大時代難以違抗的宿命氛圍，此次放映全新修復的五十週年4K版本，完美重現當年蕩氣迴腸的唯美畫面，獲選為今年坎城影展「經典單元」閉幕片。

「新的老電影：國際修復新選」庫柏力克斥資千萬美金攝製的《亂世兒女》充滿宿命氛圍。（Images courtesy of Park CircusWarner Bros.）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

僅完成三部片就逝世的傳奇偶像詹姆斯狄恩，當年在大銀幕一鳴驚人的出道之作《天倫夢覺》，將美國青年所面臨的家庭衝突，與對未來的迷惘不安演繹得淋漓盡致，詹姆斯狄恩形塑出叛逆、脆弱、不羈又帥氣的螢幕形象，在本片上映七十年後的現在，我們依然會為他傾倒！

「新的老電影：國際修復新選」特選「叛逆型男」詹姆斯狄恩的出道處女作《天倫夢覺》。（Images courtesy of Park CircusWarner Bros.）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

日本電影新浪潮先驅、異色大師增村保造，與傳奇女星若尾文子合作的《清作之妻》，則挑戰人性道德標準！出身清貧的少婦阿兼，與年輕有為的清作相愛再婚，然而日俄戰爭的軍隊徵召卻讓兩人從親密纏綿走向矛盾糾結，生猛批判日本社會對軍國主義的盲從，黑白畫面依然不減本片的暴力震撼，必須做好心理準備再進影廳。

「新的老電影：國際修復新選」日本異色大師增村保造與傳奇女星若尾文子（圖右）合作的《清作之妻》。（KADOKAWA CORPORATION提供）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

「新的老電影：國際修復新選」中的十二部長片、一部短片輯，還有宛如東德版《辛德勒的名單》、直面猶太人被送往集中營黑暗歷史的《沉默的星辰》（1959）；來自波蘭、媲美《一千零一夜》的超現實魔幻經典《薩拉戈薩的手稿》（1965）；紀錄遊牧民族帶著羊群跨越雪山大河，令人震撼與感動的《牧草》；首部真實描繪非裔美人的《殺羊人》，攝影靈動四溢地刻畫出時代與種族的界線；西部片大師約翰福特佚失超過百年的默片《腥紅血滴》在南美洲被重新發現；刻劃印度小城中三代同堂的家庭故事《家之絮影》（1984），以非職業演員自然入微的演出、雋永寫實的生活餘味，細膩勾勒大家族的離散，媲美同時期台灣新電影的侯孝賢作品。

此外，國家影視聽中心的年度修復成果《小丑與天鵝》、《美人圖》也在本檔主題節目「新的老電影：國際修復新選」展現出截然不同的台片魅力！老片不死，以全新面貌期待影迷前來初次邂逅或久別重逢，在全球資料館與影音修復機構的戮力照護下，讓數十載後仍歷久彌新的故事再次躍上大銀幕，與當代觀眾展開光影對話。了解更多👉「新的老電影：國際修復新選」

「新的老電影：國際修復新選」來自印度的《家之絮影》由非職業演員演出，寫實細膩宛如侯孝賢大師手筆。（國家影視聽中心提供）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

國家影視聽中心十月重磅鉅獻「新的老電影：國際修復新選」。圖/國家電影及視聽文化中心提供