《曼達洛人與古古》尤達寶寶聰明搗蛋愛吃瓜 星戰寶貝登大螢幕

《星際大戰》系列最新熱門角色、史上最強人氣搭檔《曼達洛人與古古》(The Mandalorian & Grogu)將於2026年5月暑期第一檔躍上大銀幕，看傳奇賞金獵人－曼達洛人和最萌超能寶寶古古聯手出擊，昨晚首波預告及海報萬眾矚目隆重亮相，立即High翻全球星戰粉！古古可愛魅力也依舊難擋！

《曼達洛人與古古》是《星際大戰》系列熱門影集《曼達洛人》的首部大銀幕電影，因身為尤達大師同種族而獲得「尤達寶寶」(Baby Yoda)外號的古古，雖僅為嬰兒卻已身懷超能力，但仍也像個嬰兒牙牙學語，早在影集中即萌翻全球，進而現身大銀幕更是魅力難擋！

本片卡司除了繼續飾演主角曼達洛人的《驚奇4超人：第一步》「宇宙最強老爸」佩德羅帕斯卡，還有新加入的《阿凡達》系列經典科幻女星雪歌妮薇佛，碰撞出全新大銀幕火花！

《鋼鐵人》億萬導演強法夫洛再度攜手動畫影集《星際大戰：複製人之戰》主創戴夫費羅尼傾力編導，《侏羅紀公園》王牌製片暨盧卡斯影業總裁凱薩琳甘迺迪製作。《曼達洛人與古古》將於2026年5月暑期第一檔躍上大銀幕。

《曼達洛人與古古》。圖/盧卡斯影業提供

