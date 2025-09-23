《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》這套書有魔力 小學生解壓神書真人版登場

改編自全球熱銷1000萬冊奇幻原作的《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》，由《七夜怪談》、《原本以為只是手機掉了》中田秀夫導演執導，《貓的報恩》編劇吉田玲子打造劇本，《養老金都沒了啦！》天海祐希、《你的名字。》上白石萌音、「浪花男子」成員大橋和也、《地獄的花園》伊原六花、《戀愛可以持續到天長地久》渡邊圭祐等演員精彩共演，真人版電影將帶領觀眾進入前所未見的奇幻世界！

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》故事敘述不論男女老少，只有幸運的人能來到不可思議的柑仔店「錢天堂」，但沒想到能實現願望的「不可思議的點心」，竟引發一連串驚人的事件！

上白石萌音圓夢與天海祐希共演 緊張到心跳加速？！

以《你的名字。》、《戀愛可以持續到天長地久》等作為臺灣觀眾熟知的上白石萌音，這次在《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》中首度挑戰惡角「澱澱」，她視天海祐希所飾演的「錢天堂」店主「紅子」為對手，是神祕柑仔店「倒霉堂」的店主，會吸收人的惡意做成點心。上白石萌音表示：「聽說有許多小朋友很喜歡我所飾演的『澱澱』一角，因此我很努力地接近這個角色。很開心能詮釋惡角，下次還想再嘗試看看！」

上白石萌音透露這次飾演惡角，彷彿讓她釋放多年來累積在內心的負面情緒，也讓大家忍不住稱她為上「黑」石萌音，讓上白石萌音忍不住大笑！天海祐希則表示：「以我的角度來看，我覺得萌音在飾演『澱澱』時一定很樂在其中，因為她之前總是詮釋可憐、一心一意、很努力的角色！」奇幻鉅獻《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》本週五9月26日全台上映！

為迎接《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》在台灣上映，於影城開放場次售票起，凡購買《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》9/26(五)～10/2(四) 電影票 1 張，即可兌換領取【老闆娘紅子款電影厚磅海報】1張，數量有限，送完為止。

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》首週影城購票禮。圖/車庫娛樂提供

《你的名字。》上白石萌音圓夢與天海祐希共演 緊張到心跳加速？！

對於首度和天海祐希合作的感想，上白石萌音表示：「我內心一直希望能和天海祐希前輩合作，這次能共演真的很開心。只要我一感到困惑，天海前輩就會伸出援手，她要我盡情地詮釋角色。對於她寬闊的眼界和深思熟慮的部分深受感動，愈來愈敬佩她了。」且據說上白石萌音在和天海祐希對戲時，因為太緊張了，還讓導演從收音麥克風中發現她的心臟跳得很快！

對於和上白石萌音共演的感想，天海祐希表示：「我和萌音有共同友人，曾聽那位提起萌音的事，希望有機會能和萌音見一面，沒想到這次就飾演敵對的角色。萌音這次飾演和平常的形象完全不同的角色，她全力以赴地樂在其中，也讓我感到很幸福！」

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》上白石萌音首度挑戰惡角化身「上黑石萌音」。圖/車庫娛樂提供

天海祐希也盛讚上白石萌音的演技，她表示：「萌音她依照自己所想的『澱澱』模樣去發揮演技，在精密的構思下，以完美的掌控力去詮釋這個角色，我覺得那真的非常不容易，但萌音十分勤勉地完成自己的任務，我真的覺得很棒！」上白石萌音聽了十分開心，還說之後會細讀這段訪談！奇幻鉅獻《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》本週五9月26日全台上映！

《神奇柑仔店：錢天堂》原著系列在亞洲掀起閱讀熱潮，在台灣由「親子天下」發行。作品風靡台、日、韓，系列累積銷售突破百萬本，同時也獲得「各大通路年度百大暢銷書」與「文化部中小學生讀物選介」的雙重肯定，成為深受大小讀者喜愛的經典童書系列。

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》上白石萌音圓夢與天海祐希共演 緊張到心跳加速。圖/車庫娛樂提供

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》天海祐希在本作中飾演「錢天堂」店主「紅子」。圖/車庫娛樂提供

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》上白石萌音在本作中飾演神祕柑仔店「倒霉堂」的店主「澱澱」。圖/車庫娛樂提供

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》。圖/車庫娛樂提供

《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》。圖/車庫娛樂提供